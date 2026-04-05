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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主張不廢監察院　侯友宜：存廢按憲法要先凝聚共識

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者周宸亘攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／新北報導

監察院第6屆監委任期至今年7月31日止，總統府發函各政黨推薦人選，國民黨批府方沒有推薦人數等細節，毫無誠意，根本無從推薦起。對此，新北市長侯友宜今（5日）表示，監察院存廢按照憲法要凝聚共識，所以如果要做調整，希望大家有共識，然後理性探討。

針對總統府日前發函政黨推薦監委人選，國民黨文傳會主委尹乃菁昨表示，國民黨主張不廢監察院，但總統府卻是一紙函文發來，內文中只有推薦截止日期，但是沒有推薦人數等細節，毫無誠意，根本無從推薦起。尹乃菁也說，國民黨主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選，若有誠意，府可再度來函，屆時再做處理。

對於監委的存廢，侯友宜5日受訪表示，按照中華民國的憲法，如果監察院存廢要凝聚所有共識，大家討論出一個方向，以修憲為最重要的目標。所以按照現行的法令，如果要做調整，希望大家有共識，然後理性探討。

由於台中市長盧秀燕已啟動輔選，媒體追問侯友宜則預計何時開始？侯回應，每一個地區的狀況都不太一樣，新北市最主要是要把市政做好以外，他要配合候選人的節奏，全力來幫助輔選。其他的地區，每一個地區狀況也不一樣，他都會全力來協助，「希望能做事、會做事，而且能夠做出實事的李四川副市長能夠當選，這才是我們的目標」。

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