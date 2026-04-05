連假店休公告「陪阿祖的阿祖下棋」　路人傻眼：要怎麼叫？網吵翻

▲店休公告一句「陪阿祖的阿祖下棋」引發討論。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，連假路過一家店面時，看到鐵捲門公告寫著「連假返鄉陪阿祖的阿祖下棋」，讓他當場腦筋打結，忍不住發文問「阿祖的阿祖怎麼稱呼？」貼文曝光後，網友一邊認真討論祖先輩分，一邊笑說店家其實是在文雅地表達「返鄉掃墓」，幽默寫法也讓大批人笑翻。

一名網友在臉書《路上觀察學院》發文分享，連假期間經過一間店家，原本只是隨手看看門口的休息公告，沒想到內容超級有戲。店家在鐵捲門上寫下「4/4到4/7休息，返鄉陪阿祖的阿祖下棋，8號見」，讓原PO當場愣住，因為「阿祖的阿祖」這個稱呼實在太有畫面，卻又讓人一時想不出正確答案，只好發文求問大家，這位長輩到底該怎麼叫。

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底下網友熱議，「祖宗十八代是指自己上下九代的直系血親：往上祖先順序為：父、祖（祖父）、曾祖、高祖、天祖、烈祖、太祖、遠祖、鼻祖」、「應該是：祖太吧！小時候聽長輩說過」、「阿祖的阿祖也就是天祖，要是還能活著，建議去申請金氏世界紀錄」、「一律統稱歷代祖先」、「不太可能能同時看到兩個人」。

其他網友看完後秒懂，認為店家根本不是在討論輩分，而是用一種超委婉又帶點幽默的方式在講清明返鄉掃墓，「阿祖的阿祖，他應該是去陪墓（台語）啦」、「以這種形容就是掃墓，畢竟超過百歲很多叫到太祖，已經是5代同堂」、「真靠北，就是祭祖」、「簡稱掃墓，他說的比較文雅而已」。