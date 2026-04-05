協助業者減碳、數位轉型　南投永續觀光服務聚落說明會4／14登場

▲「NTO Green 南投永續觀光服務聚落說明會」即起開放報名。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

隨著全球觀光市場日益重視永續與責任旅遊，旅遊型態正逐步轉型為低碳體驗與責任旅遊並重，南投縣政府將於4月14日舉辦中小企業淨零輔導資源說明會-南投場「NTO Green 南投永續觀光服務聚落說明會」，聚焦旅宿與觀光相關產業，提供免費參與平台，協助南投在地業者掌握最新政策與轉型契機。

縣府觀光處指出，本次說明會引進經濟部產業發展署、中小及新創企業署，以及塑膠工業技術發展中心資源，與南投縣旅館商業同業公會、南投縣民宿協會合作辦理，將從「節能減碳、循環經濟與數位商業模式」三大循環切入，分享節能減碳知識、服務業成功案例分享，以及淨零輔導計畫說明等，期望協助在地觀光產業逐步落實轉型、導入節能減碳措施，並結合在地自然與文化資源，發展具市場競爭力的永續旅遊模式。

縣府觀光處長陳志賢說，近年縣府積極推動NSTC（Nantou Sustainable Tourism Campaign）南投永續旅遊行動，包括協助業者進行永續自願檢視、推動國際永續認證，全縣已有369家業者加入國內外永續認證行列，以及規劃七大軸線淨零遊程，鼓勵業者結合低碳交通、在地食材與節能旅宿，打造兼具深度體驗與環境友善的旅遊產品；同時也推出「永續旅遊小冊」，引導遊客從食、宿、遊、購等面向實踐低碳行動，讓永續理念融入旅遊日常。

本次說明會將於4月14日上午9時30分至12時，在南投縣婦幼館A棟2樓階梯教室舉行，活動免費、名額有限，觀光處歡迎南投縣內旅宿及觀光相關產業業者，相約踴躍參加報名，報名連結：https://sustactivity.pidc.org.tw/view/ActivityDetail?acid=ST63PR51-4516 。