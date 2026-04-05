連3年代表台灣征戰世界賽　機器人隊出征前拜媽祖求好運

▲台南佳里機器人隊Mystery 19213出征世界賽前，前往大天后宮祈福，為比賽注入祝福力量。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自台南市佳里區的機器人競賽隊伍「Mystery 19213」，再度取得台灣代表權，將前往美國參加世界級FTC（FIRST Tech Challenge）機器人競賽。出征前夕，團隊特別前往台南指標性歷史廟宇大天后宮參拜祈福，祈求賽事順利，在地信仰與文化也成為孩子們邁向國際的重要力量。

「Mystery 19213」是台灣首支闖入FTC世界賽決賽的隊伍，近年表現亮眼，已連續3年代表台灣出征國際賽場，為台灣爭光。今年團隊將前往美國休士頓參賽，其他台灣隊伍亦將分別前往芝加哥、澳洲及越南參與國際賽事，持續在全球舞台上展現台灣科技教育實力。

在地長期支持團隊的北門區二重港仁安宮總幹事侯蔡雪吟，連續3年自掏腰包贊助出國比賽經費，今年更加碼捐助30萬元，協助孩子們順利踏上國際舞台。侯蔡雪吟長年關心青年教育與科技發展，善行備受肯定，也成為團隊堅強後盾。

值得一提的是，團隊出征隊服延續特色設計「左王爺、右媽祖」，象徵守護、慈悲與勇氣並存，孩子們不僅帶著科技實力出發，更將台灣在地文化與信念一同帶上國際舞台。

然而，連年征戰國際賽事，報名費、設備升級與旅費成本逐年增加，部分家庭已承受不小壓力。為了縮減經費缺口，團隊成員在課餘時間親手製作手工餅乾，走上台南各大夜市進行義賣，穿著隊服向民眾介紹理念，爭取支持。

團隊表示，「每一塊餅乾，都代表著我們想讓世界看見台灣的決心。」透過義賣過程，學生們不僅學習財務規劃，也更加珍惜社會各界的支持與鼓勵。

Mystery 19213強調，能夠代表台灣站上世界舞台，是榮耀也是責任，但也不希望這份紀錄因經費問題中斷。感謝地方廟宇、長輩及社會各界長期支持，讓團隊在出征前獲得滿滿祝福與力量，也期盼更多企業與社會資源投入，共同支持台灣科技教育發展。

團隊指出，這不僅是一場比賽，更是台灣技職教育成果的展現，也是讓世界看見台灣科技實力的重要舞台。