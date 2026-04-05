　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連3年代表台灣征戰世界賽　機器人隊出征前拜媽祖求好運

▲台南佳里機器人隊Mystery 19213出征世界賽前，前往大天后宮祈福，為比賽注入祝福力量。（記者林東良攝，下同）

▲台南佳里機器人隊Mystery 19213出征世界賽前，前往大天后宮祈福，為比賽注入祝福力量。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自台南市佳里區的機器人競賽隊伍「Mystery 19213」，再度取得台灣代表權，將前往美國參加世界級FTC（FIRST Tech Challenge）機器人競賽。出征前夕，團隊特別前往台南指標性歷史廟宇大天后宮參拜祈福，祈求賽事順利，在地信仰與文化也成為孩子們邁向國際的重要力量。

「Mystery 19213」是台灣首支闖入FTC世界賽決賽的隊伍，近年表現亮眼，已連續3年代表台灣出征國際賽場，為台灣爭光。今年團隊將前往美國休士頓參賽，其他台灣隊伍亦將分別前往芝加哥、澳洲及越南參與國際賽事，持續在全球舞台上展現台灣科技教育實力。

在地長期支持團隊的北門區二重港仁安宮總幹事侯蔡雪吟，連續3年自掏腰包贊助出國比賽經費，今年更加碼捐助30萬元，協助孩子們順利踏上國際舞台。侯蔡雪吟長年關心青年教育與科技發展，善行備受肯定，也成為團隊堅強後盾。

值得一提的是，團隊出征隊服延續特色設計「左王爺、右媽祖」，象徵守護、慈悲與勇氣並存，孩子們不僅帶著科技實力出發，更將台灣在地文化與信念一同帶上國際舞台。

▲台南佳里機器人隊Mystery 19213出征世界賽前，前往大天后宮祈福，為比賽注入祝福力量。（記者林東良攝，下同）

然而，連年征戰國際賽事，報名費、設備升級與旅費成本逐年增加，部分家庭已承受不小壓力。為了縮減經費缺口，團隊成員在課餘時間親手製作手工餅乾，走上台南各大夜市進行義賣，穿著隊服向民眾介紹理念，爭取支持。

團隊表示，「每一塊餅乾，都代表著我們想讓世界看見台灣的決心。」透過義賣過程，學生們不僅學習財務規劃，也更加珍惜社會各界的支持與鼓勵。

Mystery 19213強調，能夠代表台灣站上世界舞台，是榮耀也是責任，但也不希望這份紀錄因經費問題中斷。感謝地方廟宇、長輩及社會各界長期支持，讓團隊在出征前獲得滿滿祝福與力量，也期盼更多企業與社會資源投入，共同支持台灣科技教育發展。

團隊指出，這不僅是一場比賽，更是台灣技職教育成果的展現，也是讓世界看見台灣科技實力的重要舞台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

快訊／中職百轟M3！王柏融跨季隔18場再炸裂　兩分砲助台鋼擴領先

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

八點檔年下男星追了三生三世「激吻蘇晏霈」　一緊張不小心親歪了

淡水太遠、通勤累「員工容易離職？」　一票人秒打臉：薪水才是重點

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

台灣外匯存底近20兆全球第7！超越義、法　南韓跌出10名外

台灣外匯存底近20兆全球第7！超越義、法　南韓跌出10名外

美元持續走強之際，南韓動用外匯存底穩定韓元匯率，導致外匯存底規模下滑並跌出全球前10名，為2000年以來首見；相較之下，台灣外匯存底達6055億美元（約新台幣19.4兆元），穩居全球第7，排名超越義大利、法國與沙烏地阿拉伯。

2027年中共武力犯台？　事出有因、難以預卜！

2027年中共武力犯台？　事出有因、難以預卜！

中國滲透已進入制度層　台灣朝野還在各自為政

中國滲透已進入制度層　台灣朝野還在各自為政

NBA Cares互動小球員　矮湯金句連發

NBA Cares互動小球員　矮湯金句連發

美中摩擦持續累積　台灣仍是引爆點

美中摩擦持續累積　台灣仍是引爆點

關鍵字：

台灣征戰世界賽機器人媽祖

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面