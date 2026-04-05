雲南3歲女童遭眼鏡王蛇咬「假死」3天　72小時內跨省急救奇蹟生還

▲ 雲南3歲女童家中被毒蛇咬傷，「假死」3天奇跡生還 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

廣西醫科大學第一附屬醫院近日傳出令人振奮的醫學奇蹟。一名來自雲南文山的3歲女童，在被毒蛇咬傷後陷入全身癱瘓、呼吸衰竭的「假死」狀態長達3天。在醫療團隊鎖定「元兇」為眼鏡王蛇並施予足量抗蛇毒血清後，原本毫無反應的女童竟在1小時內恢復意識並自主活動。這起案例不僅衝上熱搜，更引發大眾對春夏季蛇類活動頻繁期的關注。醫藥專家提醒，神經毒素引發的症狀常被誤判為昏迷，掌握正確的分辨傷口方法與第一時間急救流程，是從蛇口奪回性命的關鍵。

雲南文山一名3歲女童日前在家中不慎被毒蛇咬傷。短短半小時內，緊急送往當地醫院，女童出現嚴重的全身癱瘓與呼吸衰竭，進入一種特殊的「假死」狀態。

隨後女童被緊急從雲南文山跨省轉運至廣西百色、南寧等地救治。醫療團隊根據傷口局部瘀腫、壞死及迅速進展的症狀，判斷「元兇」極可能是眼鏡王蛇。

醫療團隊在患兒體內輸入足量抗蛇毒血清。僅1小時後，奇蹟發生了：此前一直處於「昏迷」狀態的女童瞬間清醒。醫生解析，這證實了最初的判斷，孩子並非大腦損傷導致的昏迷，而是神經毒導致的嚴重肌無力。目前，女童已成功脫離呼吸機，生命體徵平穩。

▲雲南女童全身癱瘓呼吸衰竭，專家提醒要分辨被蛇咬傷口，把握黃金急救時間 。（圖／翻攝 網易）

廣西醫科大學第一附屬醫院蛇毒救治專家提醒，春夏季節是蛇類活動頻繁期，假設被蛇咬傷，務必記住蛇的特徵，立即前往有抗蛇毒血清的醫院就醫。若出現眼瞼下垂、吞咽困難、呼吸無力等症狀，切勿誤判為「昏迷」而延誤或放棄治療，這極有可能是神經毒中毒的症狀，需爭分奪秒使用抗蛇毒血清。

至於如何分辨是否為毒蛇咬傷？首要觀察牙痕。毒蛇咬傷通常有2個較大且深的毒牙痕（偶爾為1個或3、4個）；非毒蛇則多呈鋸齒狀的細小牙痕。

最致命的原因在於毒液會麻痺控制呼吸的膈肌，導致呼吸停止。這種狀態看似昏迷，實則是肌肉完全失去控制。專家強調，若出現這些症狀，切勿輕易放棄治療，這極可能是神經毒中毒，需爭分奪秒使用血清。

杭州市中醫院皮膚科袁丞達主任表示，通常每年4-11月是蛇咬傷的高發季節。舉例，浙江杭州馬上要入梅，蛇窩可能被灌入雨水或被雨水沖毀，蛇在外遊蕩的概率可能變大，此時惡劣天氣和人類的活動等因素相加，很容易讓蛇受驚攻擊路過的人。此時外出，特別是在戶外活動時，切勿貪圖涼快，務必穿戴好長袖衣褲及包裹性良好的鞋襪，做好基礎防護。