泰籍移工持刀搶「2熱狗」逃2.7公里　闖理髮店傷3人...4警掛彩

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

花蓮縣新城鄉今(5)日清晨發生一起持刀搶劫事件。一名46歲泰籍男移工持水果刀闖入新城鄉康樂路一間超商，搶走2根熱狗後徒步逃離，警方獲報後出動多名警力圍捕。嫌犯在逃逸過程中闖入一間理髮店，與屋主爆發衝突，造成屋主及家人受傷，警方圍捕時也遭到攻擊，共有4名員警受傷，所幸送醫後均無生命危險。

▲花蓮46歲泰籍男持刀闖超商搶2支熱狗後逃逸。（圖／記者王兆麟翻攝）

警方指出，事件發生在今日清晨5時許，嫌犯持水果刀進入新城鄉康樂地區一間超商，趁機奪走2根熱狗後沿台9線徒步逃離，途中還作勢欲攻擊路過婦人未果，警方獲報隨即出動10多名員警展開圍捕。

▲▼男子在逃逸過程中闖入一間理髮店，與屋主及其家人爆發衝突。（圖／記者王兆麟翻攝）

嫌犯逃跑約2.7公里後，一度跳上路邊貨車並持刀與警方對峙，隨後又突然衝入對街一間鐵門半開的理髮店內。剛姓男屋主聽到動靜下樓查看時，與嫌犯發生衝突，左胸口遭刀刃劃傷；其妻葉姓女子右手肘擦挫傷，女兒在逃離過程中腳部也被玻璃刺傷。

嫌犯行凶後一路逃到4樓躲進廁所，員警隨即衝上樓圍捕，過程中動用辣椒水及電擊槍，但仍遭嫌犯激烈反抗，共有4名員警受傷。其中李姓副所長左手中指遭刀劃傷縫合4針，陳姓員警頭部遭鈍器攻擊造成擦挫傷，其餘員警則在壓制過程中受擦傷或遭辣椒水波及。警方最終成功將嫌犯壓制逮捕，相關案情仍待進一步釐清，全案依涉嫌刑法殺人未遂、恐嚇公眾安全、傷害及毀損等罪嫌，移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。