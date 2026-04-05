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清明連假不休息！南市做工行善團跨工會修繕弱勢宅　暖心行動曝光

▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明連假多數人返鄉掃墓或出遊，台南市勞工局與「做工行善團」卻選擇把時間留給弱勢家庭，延續市長黃偉哲「希望家園」施政理念，勞工局號召跨工會志工於連假期間持續投入住宅修繕行動，以專業技術協助改善弱勢居住環境，用行動展現公私協力的溫暖力量。

▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

此次修繕對象為關廟區一名34年次的陳姓老先生，長期與身心障礙子女同住於老舊平房。房屋歷經颱風侵襲，屋頂與天花板嚴重毀損，結構安全堪憂，但陳老先生僅依靠中低收入老人生活津貼維生，無力負擔修繕費用。為避免雨季來臨造成更大危險，志工們利用工作之餘接力進場，加緊修繕腳步。

▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

整體工程採跨工會分工方式進行，泥水工會先行拆除屋頂，並由連景企業協助搭設鷹架，確保施工安全；電子加工工會於3月底完成鐵厝搭建，鋁製品工會接續進行門窗丈量與安裝。清明連假期間，木工工會與電氣工會志工進場施作天花板輕鋼架、室內裝修及管線配置，並從二手家具倉庫搬運床架、床墊、衣櫥及桌椅等生活必需品進駐，全面提升居住安全與生活品質。▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

此外，考量修繕地點位於偏鄉，餐飲工會也主動支援，號召志工現場準備熱騰騰餐食，讓施工團隊無後顧之憂。值得一提的是，惠居畫家許圳至賢伉儷也特地到場記錄修繕過程，未來將透過畫作呈現志工無私奉獻的身影，讓更多人看見這份溫暖力量。▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝各工會志工在清明連假仍放下休息時間，投入公益行動，甚至有志工攜家帶眷一起參與，讓善的力量持續擴散。包括餐飲業產業工會理事長郭國仁、錢畇方夫妻與女兒郭映儀，以及多組志工家庭齊心投入，展現「做工行善團」團結合作的精神。▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基指出，未來仍將持續結合各界資源，擴大弱勢住宅修繕服務，讓更多需要幫助的家庭受惠，逐步實踐「希望家園」願景，讓台南成為一座更有溫度的城市。▲台南市做工行善團清明連假不打烊，跨工會志工進場修繕弱勢住宅。（記者林東良翻攝，下同）

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