伊朗稱擊落美軍C-130營救失敗　真相曝！美軍「炸機撤離」全員生還

▲圖為美軍C-130運輸機 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國空軍一架F-15E打擊鷹戰機3日墜毀伊朗境內，機上2人獲救。伊朗革命衛隊5日表示，伊朗在美軍營救行動期間擊落3架美國飛機，包括2架黑鷹直升機以及1架C-130運輸機，地點位於伊斯法罕（Isfahan）。

伊朗5單位聯手 宣稱美軍C-130遭擊落

美聯社、法新社等報導，伊朗宣稱美軍一架C-130運輸機在伊斯法罕被擊落，革命衛隊隨後發表聲明表示，這是一場由地面部隊、巴斯杰（Basij）以及警察指揮部等5大單位共同執行的聯合軍事行動，「在此期間，敵方飛行物已全數遭到摧毀」。

伊朗聲稱美軍營救行動失敗

伊朗國營電視台引用聯合軍事指揮部的聲明指出，這批遭到擊落的飛機，包括2架黑鷹直升機與1架C-130軍用運輸機，當時正參與一項「失敗的」營救美軍飛行員行動。

美媒：運輸機受困伊朗 美軍果斷炸機撤離

美國特種部隊發動的絕地救援行動成功把在敵軍腹地孤身躲藏超過24小時的飛官救出，全體人員平安撤離至科威特。不過根據紐約時報，行動中雖發生運輸機一度受困的意外插曲。

當特種部隊成功接走飛官準備撤離時，2架負責載運的運輸機竟意外受困在伊朗境內的偏遠基地。指揮官為了不讓先進軍事科技落入伊朗手中，下令緊急調派另外3架飛機增援，並在全員登機後，直接將受困的2架美軍飛機「就地炸毀」，在火光中強行撤離。

另據華爾街日報引述消息人士說法指出，在營救過程中，美國2架MC-130J特戰運輸機在地面被引爆摧毀。

高級軍事官員形容，這是美國特種作戰史上最具挑戰性的任務之一。這名受傷的飛官已送抵科威特接受治療，美軍搜救隊則無人傷亡，全員撤出伊朗。