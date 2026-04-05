陳柏惟、沈伯洋爭參選台北市長？楊智伃酸：最懂被罷免VS最懂罷免

▲楊智伃開酸陳柏惟及沈伯洋。（圖／翻攝自楊智伃FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

前立委陳柏惟4日宣布「正式申請加入民主進步黨」，對此，角逐台北市松山、信義區區市議員提名的國民黨前發言人楊智伃今（5）日在粉專表示，作為最早喊出「唯一支持沈伯洋」的人，聽到這個消息心情相當複雜，狠酸是「甜蜜的負擔」，更形容是「最懂被罷免的男人」對上「最懂罷免的男人」的對決。

楊智伃在臉書表示，「今早在掃吳興市場之前，接受媒體的訪問」，當被問及陳柏惟入黨動向時，她坦言內心糾結，「作為最早喊出『唯一支持沈伯洋』的人，聽到這個消息，真的感到兩難，這真是一個甜蜜的負擔。」

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接著她語帶諷刺說道，「一個是中華民國唯一被罷免的立委、一個是曾誓言罷免中華民國所有在野黨的立委」，根本是「一個最懂被罷免的男人」跟「一個最懂罷免的男人」。對於未來誰能代表民進黨挑戰台北市長蔣萬安，楊智伃則認為，不論最後是誰出線，「對台北市民而言都是甜蜜的負擔吧！」

最後，她向民進黨喊話，應該要有明確機制，「呼籲民進黨最好辦理一場堂堂正正的初選，好好在黨內比拚，誰才是青鳥男神、誰才有資格當台派戰神，不然我想對兩邊的情感都是傷害！」

陳柏惟4日表示，已正式申請加入民主進步黨，提到游擊隊的日子很自在，有餘裕就就衝鋒陷陣，有困難就休生養息。但要打一場長遠且持續的勝仗，除了熱血，更需要穩定的戰略定位，以及一個能真正落實計畫的專業團隊。