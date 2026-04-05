伊朗再處決2示威者！控「意圖大屠殺」　恐還有11人難逃死

▲伊朗1月發生全國大規模示威抗議，然而當局已公開處決多名示威者。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

伊朗政府對國內反政府示威的鐵腕鎮壓持續升級。根據伊朗司法部下屬媒體《米贊通訊社》（Mizan）5日報導，當局已正式處決2名在1月涉及全國性示威的男子。當局指控兩人試圖「強闖軍事設施」，並搶奪軍火庫，意圖進行「集體謀殺」；然而，國際人權組織則強烈譴責，這場審判完全建立在「酷刑逼供」的基礎之上，極其不公。

官方定調「暴徒」意圖搶武器 最高法院維持死刑

報導指出，這2名被處決的男子身分確認為比格拉里（Mohammadamin Biglari）與瓦希德帕拉斯特（Shahin Vahedparast）。伊朗司法部聲稱，兩人在1月的騷亂中，身為「企圖透過竊取武器與軍事設備來實施大規模謀殺的暴徒」，行為極其惡劣。

18歲少年剛伏法、人權團體憂「還有11人在等死」

同一起案件中還有另外兩人也同樣面臨處決。伊朗上周才將同案中年僅18歲的少年哈塔米（Amirhossein Hatami）處死。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，這場針對反政府抗爭的鎮壓，堪稱伊朗伊斯蘭共和國歷史上規模最大、手段最殘酷的一次。據統計，目前至少還有11名男性因參與示威而面臨「隨時可能被處決」的高風險。

國際特赦組織：判決建立在血淚與偽證之上

針對伊朗司法部的說法，國際特赦組織發表報告反擊，直指這些被告在拘留期間遭受了「酷刑與各種虐待」。報告強調，這些判決結果是基於「極度不公平的審判」，且定罪的核心依據幾乎全來自於被告在身心崩潰下所作出的「強迫認罪」。

另一方面，19歲全國摔跤冠軍薩利赫•穆罕默迪（Saleh Mohammadi）與另外2名男子因為被指控在今年1月抗議期間使用刀具、長刀等冷兵器，分別襲擊並殺害2名警察，3月19日遭公開絞刑處決。