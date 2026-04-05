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「拍什麼台灣人都會看！」　YTR酷遭前員工爆內幕：超廉價

拍什麼台灣人都會看？　YTR酷遭前員工爆料「不舒服」內幕

▲法國網紅酷近日遭到前員工爆料，工作邊界很模糊，甚至沒有正常幫她投保勞健保。（翻攝自酷的夢臉書）

文／鏡週刊

擁有百萬訂閱數的法國網紅酷（Ku），近日他釋出「酷的夢」頻道徵才資訊，指團隊正在尋找企劃／經紀助理，資訊處還特別丟出連續3句「玻璃心者不適合」，此消息曝光引發熱議。昨（4）日有位自稱前員工在Threads爆料，指工作邊界一直很模糊，「工作裡也不只一次出現讓我很不舒服的時刻」，而最讓她感到難堪的是離開方式，清明連假前突然被告知之後不用再來了，後來她更查出沒有正常保勞健保的事情，種種狀況她無奈直呼，「把工作邊界、保障和條件問清楚，這不是玻璃心，這真的很基本。」

近日有位網友在Threads上爆料，提到自己過去曾是「酷的夢」頻道的團隊員工，坦言自己在清明連假前，下班前10分鐘，突然被告知之後不用再來了，「我傻眼之餘，也提出至少應該給我基本交接和準備的時間吧。」但得到的回應卻是，「你就群組退一退就好啦，10分鐘的事情。」她依照當下被要求的方式離開後，放假期間對方竟追著她要檔案。「這一連串的動作，只是為了立刻拿到，當初被他認為根本不需要交接的那些資料。」

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更誇張的是，原po後來查詢相關資料後，發現對方根本沒有正常投保勞健保，「是我去反映之後才補辦的。那時我才更清楚，前面那些模糊和混亂，不是我自己太敏感，也不是單純工作忙而已。而是連最基本的保障、交接和工作條件，都沒有被認真看待。」

原po甚至還爆料過去在工作上遇到「不舒服」的內幕，除了下班後會持續收到工作訊息與電話，行程和任務常常臨時變動。加班補休、交接、責任怎麼算，從來沒有講清楚過。有次大學邀請演講，學校提議可以聊聊百萬點閱的企劃祕訣。結果她聽到的是一種很輕浮的說法：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」這讓原po當下傻眼完全笑不出來，「因為那不只是玩笑。那是一種把台灣觀眾的喜歡講得很廉價，也把一起工作的人的專業講得很廉價的態度。」

最後，原po也提到「酷的夢」頻道最新釋出徵才資訊，她認為把工作邊界、保障和條件問清楚，「這不是玻璃心，這真的很基本。」即使在權利不對等的情況下，工作的人也還是應該擁有最基本的保障與尊重。「這是一個百萬訂閱的頻道，這很厲害。但你也是一個值得被好好對待的人。」

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