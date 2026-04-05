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新北男躲飯店販毒兼網拍詐騙　警破門「一箭三鵰」逮通緝犯

記者陸運陞／新北報導

新北市新店警方日前溯源追查毒品案，發現一名男子不僅涉嫌販毒，還兼差從事網拍詐欺。警方歷經多日埋伏蒐證，上月（28日）持搜索票前往飯店強勢破門，當場在屋內逮捕該名男子，並起獲安非他命、喪屍煙彈等多種毒品；更令警方意外的是，屋內另名男子及女子，也分別因持毒與詐欺通緝被一併帶回。

▲警方溯源逮捕販毒的董男，意外在房內逮獲遭通緝的許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲董男窩藏在飯店內不願開門，警方強制破門攻堅。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上個月（13日）派出所警員查獲民眾吸食毒品，警方向上溯源，發現34歲董姓男子涉有重嫌，警方追查，董男非常謹慎，居無定所選擇各處飯店、旅館落腳，並架設成臨時毒品分裝場，進一步調查，發現董男不僅販毒，還提供銀行帳戶給詐騙集團，在網路從事假網拍詐財。

▲警方溯源逮捕販毒的董男，意外在房內逮獲遭通緝的許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方溯源逮捕販毒的董男，意外在房內逮獲遭通緝的許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

上個月（28日）警方專案小組蒐集證據確鑿，前往新店安坑某飯店逮捕董男；警方破門進入，迅速控制房內董男等3人，並搜出毒品安非他命、喪屍煙彈、依托咪酯菸油，以及大麻、卡西酮、吸食器、磅秤等證物，數量十分驚人完全是小型毒品分裝場。

現場除了逮捕董男外，另又逮捕37歲劉姓男子，在身上也被搜出持有喪失煙彈；而25歲的許姓女子，經查竟是新北地檢署發布的詐欺通緝犯，警方當場將3人通通上銬帶回。警詢後，董男被依毒品、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦；劉男與許女則分別依毒品罪及詐欺通緝，分別解送北檢與新北地檢署歸案。

▲警方溯源逮捕販毒的董男，意外在房內逮獲遭通緝的許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在房內查獲喪屍煙彈，以及大麻、安非他命等大量毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

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