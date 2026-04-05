台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

台中市西區3月27日傍晚發生一起情殺案件，在醫院擔任職能治療師的巴姓女子因拒絕與前男友陳男復合，竟在下班返家途中遭陳男持水果刀刺頸慘死。今（5）日是巴女的告別式，巴女父母強忍悲痛送愛女最後一程，巴女父親一度情緒潰堤，「我從心裡不想跟她再見，用100個思念都沒辦法，真的很想跟女兒在一起」，讓人相當不捨。

▲台中女治療師遭前男友刺頸亡，今日舉行告別式。（圖／記者吳世龍攝）

26歲巴女是高雄人，在台中某醫學中心擔任職能治療師，父親在高雄擔任某教會牧師，家庭環境單純；而凶嫌陳男則是台南人，從事金融保險業，曾與巴女交往，後因故分手。未料巴女竟因拒絕復合，遭陳男持1把長約15公分刀具攻擊頭、頸，最後被陳男用刀插入頸部，送醫搶救不治。

▲台中3月27日傍晚傳出情殺案。（圖／記者許權毅攝）

今（5）日下午，家屬為巴女舉行追思告別禮拜。在靈堂遺照中，巴女穿著純白洋裝，對著鏡頭展現甜美燦爛的笑容，誰也沒想到，這段寶貴的生命竟會慘死在前男友的利刃下。面對白髮人送黑髮人的錐心之痛，巴女父母今日強忍悲慟現身，陪愛女走完人生的最後一段路，場面哀戚令人鼻酸。

巴女父親指出，今年的3月27日是他們全家這輩子最黑暗、最痛心的一天，因為善良、乖巧的女兒，僅僅因為試圖結束一段不健康的關係，竟遭到所謂的「恐怖情人」殘忍刺殺，永遠地離開了。看著她從小長大，看著她對未來充滿期盼，作為父母，他們的心已經徹底碎裂，怎麼也無法接受，她年輕的生命會以如此驚恐、痛苦的方式畫下句點。

▲▼巴女父母告別式潰堤，一點都不想說再見。（圖／記者吳世龍攝）

巴女父親說，每當想起她生前所經歷的恐懼與無助，那種不捨與悲慟便如刀割般撕裂著他們。女兒不僅僅是社會新聞上的一個名字，她是我們捧在手心裡的寶貝。今天他強忍悲痛寫下這份聲明，不只是為了替逝去的女兒討論公道，因為任何的公道都喚（換）不回女兒已經離開不再回來的事實！他更想問「我們能一起做些什麼，讓這個社會不再重演這樣的悲劇？」

巴女父親悲痛說道，「我一點都不喜歡妳離開的方式。所以，即使握著的是妳冰冷的手，我連一秒鐘都不想放開。但我必須學會放手。因為我知道妳去了哪裡。我愛妳，所以我學習不再緊握；我祈求主賜給我力量，讓我將妳交還給這遼闊的天空，交給天父。 從今以後，妳可以自在飛翔，不再需要去擔負任何人。去享受那份自在，也不要一直掛心爸比，去成為妳本該成為的樣子。」

對這個社會，巴女父親想說，這不只是別人的事，這是每一個人的事，他們也在此強烈譴責兇手以愛之名、行剝奪生命之實的暴行。愛，絕不能成為暴力的藉口；分手，更不該是用刀刃來了結。將伴侶視為私有財產、「得不到就毀滅」的恐怖情人，是社會上隨時會引爆的未爆彈。這絕不是單純的「感情糾紛」，而是赤裸裸的犯罪與謀殺！

▲▼女治療師遭前男友刺頸亡，今日舉行告別式，巴女父母祈求，別再有下個無辜女孩受害。（圖／記者吳世龍攝）

透過孩子逝去的生命，巴女父親懇求全天下的父母與年輕人提高警覺：當伴侶出現極度控制欲、想切斷你的交友圈、無止盡的情緒勒索、用言語或肢體暴力威脅，甚至在提分手時以死相逼或恐嚇傷害家人時，請立刻求助！ 這不是愛，這是病態的控制。我們必須教導孩子如何安全地分手；我們的社會更需要建構完善的教育和防護網，在他們發出求救訊號的第一時間，就穩穩地接住他們。

巴女父親並對政府沉痛叩問「還能多做什麼嗎？」因為他心中一直有強烈的疑問：這個社會到底要做什麼？政府要做什麼？才能讓我們真正安居樂業、平安度日？任何悲劇只要發生一次，對一個受害家庭來說，就是百分之百的毀滅。我們不能總是等到悲劇發生、生命消逝後，才召開記者會表示遺憾。

巴女父親強調，我們懇請政府與司法機關深思：能否建立更具嚇阻力的法律與強制力作為？ 能否在受害者遭遇威脅的第一時間，就提供實質且強而有力的保護？ 對於犯案者，如果沒有科學、嚴謹且具強制力的追蹤與評估機制，憑什麼要整個社會繼續承擔這樣的致命風險？

最後，巴女父親說，他在基督教更生團契擔任委員，也曾經許多年在第一線輔導受刑人與更生人。如今，他卻成了被害者的父親。他也對加害人陳男喊話，「只有真正的悔改，才能夠帶來良心和生命的平安，不要逃避要勇敢，因為這是生命裡面一個選擇之後一定要面對的功課。」

巴女父親重申，只祈求他們的淚水與痛楚，能換來社會真正的警醒，這世上再也不要有下一個無辜的女孩受害，再也不要有下一個家庭，承受相同的錐心之痛。