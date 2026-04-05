機票變貴！ 陸調漲燃油費附加費　800公里以上航段漲100元人民幣

▲大陸多家航司4/5正式上調國內航線燃油附加費。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

受美伊戰爭影響，大陸民航旅客出行成本再度攀升，國航、廈航、中聯航等多家航空公司近日密集發布公告，宣布自今（5）日起，正式上調國內航線燃油附加費收取標準。此次調幅差距極大，長途航段從原本收取的20元人民幣，最多一口氣飆升至120元人民幣，漲幅高達100元。隨著清明連假與後續五一長假的旅遊需求增加，大陸消費者先前出現「囤機票」潮，緩解交通負擔。

綜合陸媒報導，大陸國航、廈航、中聯航等多家航司發佈公告，調整國內航線旅客運輸燃油附加費收取標準。長途航段最多一口氣大漲100元人民幣，新制今天4月5日正式上路。（單位：人民幣，同下）

根據各大航空公司發布的新規，自2026年4月5日（含）起銷售的國內航線客票，燃油附加費將採取分段式上調。具體來看，800公里（含）以下的短途航段，每位旅客收取標準調整為60元人民幣；而800公里以上的長途航段，每位旅客收取的費用則直接跳升至120元人民幣。

▲ 大陸國內800公里以上長途航段燃油附加費4/5開始調漲 ，一口氣漲100元人民幣（台幣近450元）。（圖／記者任以芳製作）

記者實際比對調價前後差距，舉例北京到杭州屬於800公里以上長途段，未調價之前燃油附加費是20元，今5日起是120元，消費者一口氣增加100元成本。（台幣近450元）

不過，大陸航司調漲計畫中，針對特定族群仍保留部分優惠。按規定享受成人普通票價10%的嬰兒，維持免收燃油附加費的待遇。至於按規定購買成人普通票價50%的兒童（含無成人陪伴兒童）、革命傷殘軍人及因公致殘的人民警察，收取標準也同步連動調整：800公里（含）以下航段收取30元人民幣，800公里以上航段收取60元人民幣。

針對票務變更的處理，各大航司也給出明確指引。燃油附加費的起徵日期以「原出票日期」為準。2026年4月5日以前已經銷售的國內客票，即便行程變更至4月5日（含）以後，已收取的燃油附加費將維持「不退不補」原則，這也意味著已購票的旅客將不受此次調價影響。

大陸專家也分析，燃油附加費反映了近期國際航油價格的波動，航空公司透過調整附加費來轉嫁運作成本，但短時間內如此劇烈的漲幅，在近年民航市場中較為罕見。