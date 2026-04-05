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「母胎安卓戶」換成iPhone崩潰　2點超難戒！果粉曝最大優勢

▲▼滑手機,傳訊息,渣男,男友,直男,傳LINE。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有「母胎安卓」用戶跳槽改用iPhone，使用體驗直接「用到懷疑人生」，整個操作超不習慣，忍不住直呼「這什麼智障型手機？」貼文曝光引發熱論。

原PO在Threads發文表示，自己是「母胎安卓」用戶，第一次換成蘋果手機忍不住崩潰，「有人跟我一樣嗎？用到懷疑人生，想說這什麼智障型手機？」

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貼文一出，許多安卓用戶超有感，紛紛大推安卓機的「分割畫面」、「三按鍵」，「真的不能接受沒有分割畫面」、「沒有返回，真的超級不習慣」、「這三個鍵真的好重要，到現在硬要用安卓就是沒辦法放棄這三個鍵。」還有人提到，如果想傳資料到電腦，安卓機只要一條數據線即可，不像iPhone還要下載iTunes。

不過，也有過來人分享，自己同時使用安卓機與iPhone多年，認為兩邊各有優缺點，例如iOS在自動化與整合較佳；在資料備份、操作邏輯與輸入法上，安卓仍更方便，因此最後乾脆「兩支分工使用」。也有人直言，蘋果優勢在效能與系統整合，但安卓在自由度與規格上仍更有吸引力。

還有蘋果釘子戶表示，「蘋果確實是很違反使用習慣，限制也很多，但因為它的穩定性真的很好，可以讓我五年起跳不用換新機，光是這一點就讓我難以換掉它。」事實上，曾有手機維修員坦言，iPhone最大優點就是主機板很耐操，而且iPhone幾乎不會中毒，一支真的可以撐很久。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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