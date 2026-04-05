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瘋狂射彈打伊朗！彭博：美「隱形長程巡弋飛彈」全球庫存不到2成

▲▼美國總統川普上傳美軍空襲伊朗畫面。（圖／翻攝自Truth Social）

▲美國持續攻擊伊朗，圖為川普上傳的美軍空襲伊朗畫面。（圖／翻攝自Truth Social）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》5日報導，美軍正大規模調動幾乎全部庫存的「JASSM-ER」隱形長程巡弋飛彈投入伊朗戰場，包括原本部署印太地區的備戰庫存，引發外界對於全球防禦缺口的高度擔憂。

美軍狂射彈　JASSM-ER庫存告急

該報引述一名知情人士說法報導，美軍3月底下令從太平洋庫存中調撥JASSM-ER，並將美國本土等其他地區的飛彈移至美國中央司令部（US Central Command）基地與英國費爾福德（Fairford）空軍基地。

在這之後，開戰前總量2300枚的JASSM-ER，只剩大約425枚能夠用於全球其他地方，換算下來全球可動用的飛彈數量僅占戰前總量不到2成，大約只能應付17架B-1B轟炸機執行一次任務。另有約75枚因損壞或技術故障無法使用。

知情人士指出，開戰第1至4週美軍已消耗超過1000枚JASSM-ER。此前美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛時也動用了47枚。連同射程約250英里（約400公里）的短程JASSM，美軍已將兩款飛彈合計約2/3庫存投入伊朗戰場。

飛彈供應引擔憂　美國尚未回應

JASSM-ER是聯合空對地增程飛彈，每枚造價高達150萬美元（約新台幣4800萬元），射程超過600英里（約965公里），能夠在敵方防空範圍之外的更安全距離打擊目標。

美軍持續大量動用JASSM-ER等遠程武器打擊伊朗，儘管降低美軍面臨的風險，卻也減少了原用於對付中國等更強大對手的武器系統庫存。

自從美以2月28日對伊朗發起軍事行動以來，攔截飛彈與遠程打擊武器的供應問題一直備受關注。按照目前產能，恐怕需要耗時許多年才能補足戰前庫存。

美國中央司令部與國防部截至發稿前均未回應媒體詢問。

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