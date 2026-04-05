小吃店超常見「1款餐具」70度恐釋毒　萬人怒：為何還不禁用

▲左側為美耐皿餐具。（示意圖／北市環保局提供）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，美耐皿在高溫或不當使用下，可能釋出有害物質，卻仍在許多小吃店普遍使用，讓他相當不解。貼文曝光後，萬名網友憂心回應，直呼比起限塑，美耐皿更該被重視；另有網友分享，曾私訊愛店表達疑慮，結果店家真的把餐碗全面換成不鏽鋼，意外掀起熱議。

一名網友在Threads發文質疑，既然已有相關研究與討論指出，美耐皿在高溫或不當使用情況下，可能釋出有害物質，為何仍未全面禁止，反而在日常生活中仍相當常見，尤其是在小吃店、餐飲業者之間更是普遍使用，讓他感到相當疑惑，也擔心長期使用是否會影響健康。

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文章曝光後，萬名網友也憂心回應，「真的，與其限塑、講環保吸管、飯店備品，真正釋放危害身體的美耐皿…卻無法可管，好笑又覺得很悲哀」、「我也覺得美耐皿超可怕，但政府寧願用健保讓大家一直去看醫生，卻不願意限制美耐皿這種致癌的毒物」、「謝謝提醒，我剛剛查了一下圖片，原來那種常見的碗盤叫做美耐皿」、「還有店家會把美耐皿盤裝食物放進微波爐加熱，看過之後我就不再光顧了」。

有網友分享，「從小吃到大的台南某鍋燒意麵，也都是用美耐皿，有一天我留了訊息給店家表達我的想法，沒想到店家女兒回覆我他們願意更換餐碗，再下一次去用餐看到店家已全部改成不鏽鋼材質」、「剛剛去愛店留言，希望不要再用美耐皿，拜託大家一起在google地圖留言，這真的超級可怕」。

譚敦慈示警：美耐皿餐具遇70度就可能釋毒



事實上，「無毒教母」譚敦慈過去指出，美耐皿（俗稱美耐米）餐具，雖然標榜耐高溫，但使用一段時間後常會變形，甚至在約70度時就可能釋出有毒物質。她舉例：「三聚氰胺就是美耐米的成分，它會造成腎臟的問題。很多人吃火鍋還用美耐米的筷子或湯勺直接放進滾燙的湯裡，這其實更危險」。

此外，譚敦慈特別提醒，家長在挑選兒童餐具時也要特別留意，自己以前買過色彩絢爛的卡通圖案碗盤給孩子使用，但先生林杰樑醫師當時就提醒不要，這餐晚上五顏六色的彩繪，可能含有重金屬或塑化劑，而美耐米餐具又可能釋出有毒物質，長期使用對孩子不好。