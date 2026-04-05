借車秒變現！基隆男偽造讓渡書偷賣好友車　賤價出售下場曝

▲借車成詐局！基隆男偽造讓渡書轉賣友車，15萬換來4月刑。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名周姓男子因缺錢花用，竟將歪腦筋動到朋友身上，假借用車之名騙走莊姓女友人的轎車，還偽造簽名與捺印指紋製作讓渡書，隨後以15萬元低價轉售給不知情買家。基隆地方法院審理後，依違反個人資料保護法判處周男4月徒刑，得易科罰金12萬元。

判決指出，周男與莊女原為朋友關係，2024年8月23日上午9時許，周男以代步為由向莊女借車，未料車輛到手不到3小時，竟私下偽造莊女簽名，並在讓渡書上捺印12枚指紋，假冒已取得授權，將車輛以15萬元賤價轉讓給不知情的張姓男子。

莊女發現愛車遲遲未歸，經多次催討仍無下文，遂報警處理，這才驚覺原本視如好友的周男，竟為了區區15萬元，將她的車輛賤賣給張男，憤而提告。檢方調查後，認定周男涉犯侵占、偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌，依法提起公訴。

法院審理時指出，周男雖坦承犯行，並與莊女達成和解，但未實際賠償任何損失，顯見缺乏誠意，僅意圖藉此減輕刑責。法官認為，周男同時觸犯多項罪名，依刑度較重的「非公務機關非法利用個人資料罪」論處，判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，並宣告沒收其15萬元犯罪所得，全案仍可上訴。