　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

借車秒變現！基隆男偽造讓渡書偷賣好友車　賤價出售下場曝

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲借車成詐局！基隆男偽造讓渡書轉賣友車，15萬換來4月刑。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名周姓男子因缺錢花用，竟將歪腦筋動到朋友身上，假借用車之名騙走莊姓女友人的轎車，還偽造簽名與捺印指紋製作讓渡書，隨後以15萬元低價轉售給不知情買家。基隆地方法院審理後，依違反個人資料保護法判處周男4月徒刑，得易科罰金12萬元。

判決指出，周男與莊女原為朋友關係，2024年8月23日上午9時許，周男以代步為由向莊女借車，未料車輛到手不到3小時，竟私下偽造莊女簽名，並在讓渡書上捺印12枚指紋，假冒已取得授權，將車輛以15萬元賤價轉讓給不知情的張姓男子。

莊女發現愛車遲遲未歸，經多次催討仍無下文，遂報警處理，這才驚覺原本視如好友的周男，竟為了區區15萬元，將她的車輛賤賣給張男，憤而提告。檢方調查後，認定周男涉犯侵占、偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌，依法提起公訴。

法院審理時指出，周男雖坦承犯行，並與莊女達成和解，但未實際賠償任何損失，顯見缺乏誠意，僅意圖藉此減輕刑責。法官認為，周男同時觸犯多項罪名，依刑度較重的「非公務機關非法利用個人資料罪」論處，判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，並宣告沒收其15萬元犯罪所得，全案仍可上訴。

【更多新聞】

►為了糞水吵架！悍女揮鐮刀嗆鄰「命賠妳沒關係」　恐嚇罪判5月

►基隆望海巷驚見黑鳶「腿纏釣線」水中浮沈　釣客漁船聯手救援

►妻要離婚！狠父枕頭悶死5歲兒...壓到鼻樑骨折　延長收押2個月

►安全帽裝行車紀錄器慘了！外送員被誤認檢舉達人　遭棍擊頭部3次

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中聊天嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中聊天嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

八點檔年下男星追了三生三世「激吻蘇晏霈」　一緊張不小心親歪了

淡水太遠、通勤累「員工容易離職？」　一票人秒打臉：薪水才是重點

2銀行JCB信用卡支援Google Pay　綁定刷卡祭10％回饋

陳宇宏越來越有大將之風　黃子鵬說幸運同隊讚他「未來大投手」

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

更多熱門

相關新聞

黑鳶腿纏釣線水中浮沈　釣客漁船聯手救援

黑鳶腿纏釣線水中浮沈　釣客漁船聯手救援

基隆市望海巷漁港3日下午出現一隻黑鳶（俗稱老鷹）在海面載浮載沉，民眾發現後立即通報市府，動保所人員趕赴現場，並在釣客與娛樂漁船船東協助下，順利將黑鳶救起。經檢查發現其腿部纏繞釣線，疑似捕魚時遭纏困落海，所幸送醫後確認無明顯外傷，目前正接受治療中。

洗錢律師250萬交保　破壞電子手環跑了

洗錢律師250萬交保　破壞電子手環跑了

5寶媽送80支iPhone？受害者被騙8千元

5寶媽送80支iPhone？受害者被騙8千元

投資185萬出金還要繳保證金　她怒找警方約捕車手

投資185萬出金還要繳保證金　她怒找警方約捕車手

500元現金綁名片　民眾驚訝報警

500元現金綁名片　民眾驚訝報警

關鍵字：

基隆詐騙借車偽造讓渡書

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面