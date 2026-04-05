「小蜜蜂爺爺」退出台灣！結束25年代理　官網出清最低2折

▲負責「Burt's Bees」台灣市場長達25年的代理商平珩家近日透過官方社群平台宣布，將自4月1日起正式結束代理關係。（圖／翻攝自Facebook／Burt's Bees）

文／CTWANT

美國天然護理品牌「Burt's Bees」（小蜜蜂爺爺）長年在台灣市場累積穩定口碑，憑藉強調天然、環保的品牌理念深受消費者青睞。然而，負責台灣市場長達25年的代理商平珩家近日透過官方社群平台宣布，將自4月1日起正式結束代理關係，象徵雙方合作畫下句點。消息一出引發不少消費者震驚與不捨。

據《NOWnews 今日新聞》的報導，隨著代理結束，目前品牌在台灣的實體通路已全面撤出。為回饋長期支持的顧客，代理商同步在官網啟動清倉活動，即日起推出全面折扣優惠，單品最低5折、經典組合4折起，而部分即期良品更下殺至2折。代理商也提醒有意購買或收藏的消費者把握最後機會，以免向隅。

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在告別訊息中，平珩家以感性文字回顧與品牌共同走過的歷程，表示「Burt’s Bees陪我們走過很多很普通、卻很重要的日子。」貼文一出也引發不少老顧客共鳴，許多消費者紛紛留言表示遺憾與不捨，「從大學開始用到當孕婦，現在還在給小孩持續使用，謝謝您提供那麼好的產品，期待之後有緣再代理」、「天啊太難過了！我曾經有嚴重的唇炎，換成蜜蜂爺爺後再也沒有像以前一樣了，這個牌子真的很天然，現在竟然要結束代理」、「去下單了10隻護唇膏，每個包包都丟一隻，哈哈希望還會再次回歸。」

Burt's Bees創立於1984年，地點位於美國緬因州，品牌創辦人Burt Shavitz以其招牌濃密鬍鬚與樸實形象成為品牌識別的一部分。品牌自創立以來，即主打「善待土地且自然」的理念，致力於打造以高比例天然成分製成的個人護理產品，強調不添加防腐劑與對人體有害的化學物質，同時在包裝上避免過度設計，並盡可能採用可回收材料，以降低對環境的影響。

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