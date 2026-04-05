沈伯洋選台北市長「支持者憂仇恨值太高」　王義川嗆：你厲害你來

▲民進黨立委王義川。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026年台北市長選戰人選，始終懸而未決，近日傳出可能徵召民進黨立委沈伯洋參戰，引起黨內外各種討論。不少綠營人士與支持者都憂心沈的高仇恨值恐產生負面外溢效應。對此，民進黨立委王義川今（5日）表示，這時候的支持者應該給予各種形式的支持，不要在那「網路仇恨值太高」、「選不上」，「這種局你厲害你來啦！」他更意有所指地說，要拿藍白票就徵召和民眾黨最好的那位啦！

王義川今（5日）在Threads發文表示，沒人有主動意願要參選的選區，每個被點名但表達沒意願的，都有無法參選的主客觀因素，這也不足為外人道。無論為了城市、為了政黨被說服了的勇者，願意上場戰鬥都值得尊敬。

王義川認為，這時候的支持者應該給予各種形式的支持，不要在那邊「很難選」、「選不上」、「講話太偏激」、「網路仇恨值太高」、「不夠貼近民意」，說真的，「這種局你厲害你來啦！」

王義川感慨，要跟中國戰鬥的時候，就叫沈伯洋挺身而出，要選台灣國家首都市長的時候就說無法拿到藍白的票。那不是廢話嗎？「嗆阿共還要拿藍白的票歐，為什麼要討論誰能拿到藍白的票呢？」他更意有所指地說，藍白只會投蔣萬安啦，要拿藍白票就徵召和民眾黨最好的那位啦！

王義川認為，要選台灣國家首都台北市長的人，國家立場不用明確嗎？沈伯洋的主張夠明確吧，等民進黨縣市長提名完畢，所有正台派的兄弟姐妹，站隊民主潮流一起戰鬥，用各種形式支持挺台灣第一品牌民主進步黨。