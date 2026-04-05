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控鄰居養鳥、拖椅放音樂害失眠　台南女求償10萬元被駁回

▲台南一名女子控鄰居養鳥及製造噪音，提告求償10萬元，法院審理後判決敗訴。（示意圖，民眾提供同）

▲台南一名女子控鄰居養鳥及製造噪音，提告求償10萬元，法院審理後判決敗訴。（示意圖，民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南一名女子因不滿鄰居養鳥及日常生活聲響，認為對方長期在住處製造鳥叫、拖椅子、敲打及播放音樂等噪音，害她睡眠品質下降、甚至失眠就醫，憤而提告請求精神慰撫金10萬元，惟台南地院審理後認為，原告所提證據不足，判決敗訴。
判決指出，兩造為鄰居，原告主張被告於搬入相鄰住處後原本就有養鳥，但早期鳥叫聲不大，直到2025年9月間，被告將鳥移至2樓前陽台後，鳥叫聲變得尖銳刺耳，讓她經常受到驚嚇；此外，被告還長期發出拖椅、敲打及大聲播放音樂等噪音，嚴重影響居住安寧，導致她失眠，甚至轉往精神科就診，因此依侵權行為請求精神慰撫金10萬元。


不過，被告則否認刻意製造噪音，辯稱自己共養6隻鳥，其中3隻養在房內，另3隻文鳥在陽台，文鳥叫聲很小，平常幾乎聽不太到，而且多半只有早上會叫，晚上不會影響他人。至於原告所稱較吵的鳥，是平常養在房間內的金太陽鸚鵡，只有在帶到陽台洗澡、清理鳥籠時，才會被錄到叫聲；至於偶爾到陽台整理物品、拖地，也只是一般日常生活行為，並非故意製造噪音。


法官審酌後指出，兩造住處所在地屬台南市第2類噪音管制區，「日間」即每日上午6時至晚上8時之管制音量標準值為60均能音量（分貝）；於「晚間」即晚上8時至晚上10時之管制音量標準值為55均能音量（分貝）；於「夜間」即晚上10時至翌日上午6時之管制音量標準值為50均能音量（分貝）。


據此，兩造房屋所在區域，於每日上午6時至晚上8時止該段期間，其噪音管制標準為60分貝，於每日晚上8時至晚上10時止該段期間，其噪音管制標準為55分貝，於每日晚上10時起至翌日上午6時止該段期間，其噪音管制標準為50分貝等情，應堪認定。不過，原告雖提出錄影光碟作為證據，但影片中除鳥叫外，還夾雜人聲、洗衣機運轉聲及車輛通行聲等環境音；其中部分影片甚至未顯示分貝數值，另有顯示分貝的影片，錄製時間多集中在上午9時27分至下午6時38分之間，均屬一般日常活動時段，並非深夜或凌晨時段。


法院進一步指出，噪音是否超標，依法須依照專業規範進行測量，包括儀器、測量位置、背景音量修正及環境條件等，都有明確標準；但原告並未證明所使用的分貝儀及錄製方式，符合環保機關專業檢測規範，因此法院無法僅憑錄影內容，就認定現場聲響已逾住宅區噪音標準或一般人可容忍範圍。


法官認為，原告未能客觀證明被告製造的聲響及鳥叫聲，已達擾亂一般人正常休息或睡眠的程度；即便原告因個人對聲音較敏感而感到不適，也不能直接認定被告行為已構成侵權。綜合全案證據後，法院認定原告請求10萬元精神慰撫金並無理由，判決駁回。

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