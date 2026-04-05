蔡英文清明向李登輝、史明致意　「不斷提醒我們要守住這塊土地」

▲前總統蔡英文在清明連假前，向李登輝、史明致意。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢清明連假，前總統蔡英文5日表示，她前幾天到五指山向前總統李登輝致意，也到八里去看看台獨運動先驅史明。蔡英文說，李登輝帶領台灣走過民主轉型最關鍵的時刻，讓我們能夠用選票決定未來，史明歐吉桑用一生堅持自己的信念，關心台灣的未來，即使在生命的最後階段，仍然不斷提醒我們，要守住這塊土地的價值。

蔡英文表示，前幾天到五指山向李登輝前總統致意，也到八里去看看史明歐吉桑，「每一年去看他們兩位，我的心情都很不一樣，但有些事情，始終沒有改變」。

蔡英文指出，李登輝墓園裡的紀念碑文上有她的名字，那不只是一段文字，而是一份責任、一份提醒，也因為這樣，她每一年都一定會來；而史明歐吉桑就像家人一樣，所以每一年來這裡，也像是一種團圓，不僅緬懷，也能見到許多受到史明歐吉桑啟發的好朋友、年輕人。

蔡英文表示，李登輝帶領台灣走過民主轉型最關鍵的時刻，讓我們能夠用選票決定未來，史明歐吉桑用一生堅持自己的信念，關心台灣的未來，即使在生命的最後階段，仍然不斷提醒我們，要守住這塊土地的價值。

蔡英文強調，前輩們走過的路並不容易，但正因為有他們的堅持，台灣才有今天的民主與自由。我們要做的事情，就是把這份信念繼續傳下去，讓台灣在世界上，走得更穩、更遠。

▼前總統蔡英文在清明連假前，向李登輝、史明致意。（圖／蔡英文臉書）

