伊朗多地爆炸聲不斷！建築物都在晃　戰機飛越上空

▲伊朗4日晚間至5日凌晨多地傳出爆炸聲響，且有戰機飛越上空。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統川普宣布成功營救F-15E戰機2名飛官之際，伊朗4日晚間至5日凌晨多地傳出爆炸聲響、有戰機飛越上空，範圍涵蓋伊斯法罕（Isfahan）、艾布士（Alborz）、霍爾木茲甘（Hormozgan）等9省。

伊斯法罕連環爆 建築物都在晃

伊朗國際報導，在伊斯法罕省，包括首府伊斯法罕市、巴哈雷斯坦（Baharestan）、那加法巴德（Najafabad）、富拉德沙赫爾（Fooladshahr）、穆巴拉克（Mobarakeh）等地居民通報爆炸聲不斷，覺得建築在搖晃，部分消息稱連續爆炸逾10次。

多地發生爆炸 戰機飛越上空

除了伊斯法罕，艾布士省卡拉季的蘇海利耶地區（Sohailieh）據報發生4次爆炸，霍爾木茲甘省倫格港（Bandar Lengeh）與基什島（Kish）則有居民目擊戰機飛越上空並聽見爆炸聲。

胡齊斯坦省（Khuzestan）的馬赫沙赫爾（Mahshahr）發生3起爆炸，而安迪梅什克（Andimeshk）當地出現運載設備的車輛集結。

此外，法爾斯省設拉子（Shiraz）有飛彈發射，布希爾省坎甘（Kangan）有戰機飛越上空，吉蘭省德拉曼傳出爆炸，馬贊德蘭省的希爾加（Shirgah）出現飛彈蹤跡，科吉盧耶博韋艾哈邁德省巴什特（Basht）周邊據報有相關行動。在德黑蘭，部分北部及東北部地區居民表示聽到遠處傳來爆炸聲。