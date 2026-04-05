毛小孩肇事逃逸！突竄出橫越馬路　29歲女騎士閃不過慘摔全身傷

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區馬卡道路，日前發生一起汪星人引發的交通事故。一名29歲劉姓女子在騎車上班途中，遭遇突如其來的犬隻竄出橫越車道，雙方發生猛烈碰撞，造成劉女連人帶車慘摔在地，而肇事的犬隻在事故後隨即逃離現場，不知去向。

▲▼劉姓女子正騎機車行經馬卡道路時，路旁突然竄出一隻犬隻，反應不及發生碰撞，導致重心不穩重摔倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局交通分隊指出，1日早上8時40分許接到報案，指稱馬卡道路有騎士自摔。經查發現，當時劉姓女子騎機車沿馬卡道路由北往南行駛，行經事故路段時，路旁突然竄出一隻犬隻直衝車道。劉女在反應不及的情況下與其碰撞，導致重心不穩重摔倒地。

警方獲報後立即派員趕赴現場，除實施交通疏導外，也聯絡救護人員進行救治。劉女手腳多處擦挫傷，所幸經現場緊急包紮後傷勢並無大礙。至於發生碰撞的犬隻，在事發後第一時間便跑離現場，目前警方正積極調閱周邊監視器，釐清該犬隻是有主飼養的寵物還是流浪動物，進一步追究後續的損害賠償與肇事責任。

警方呼籲駕駛朋友，行經道路時應隨時留意路況並適時減速，以應對各種突發狀況。同時特別提醒家中領有毛小孩的民眾，應善盡看管義務，切勿讓動物獨自進入道路影響交通，否則除了造成用路人生命安全受威脅外，飼主也可能面臨相關法律制裁。警方將持續追蹤此案，確保用路安全與責任歸屬。