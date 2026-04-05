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社會 社會焦點 保障人權

玩Tinder激戰音樂老師！人夫喊「喝嗨上面搖」　海量鹹濕對話曝

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女音樂老師偷吃人夫，挨告判賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

新北市一名人夫與正宮因工作分隔兩地，竟趁機長期外遇。他於2021年玩Tinder認識一名音樂女老師，兩人多次上摩鐵、聊色，姦情曝光後，正宮拿著兩人海量的鹹濕對話紀錄，將女老師告上法院。台中地院審理，法官判女老師侵害配偶權，要賠20萬。可上訴。

判決指出，人夫先在2021年農曆期間，透過Tinder認識台中一名音樂女老師小芸(化名)，並經常在下班或假日時南下約會，小芸也利用寒暑假到人夫住處同居，兩人於2022年在嘉義某溫泉飯店發生第一次性行為後，不僅多次上摩鐵激戰、傳送自拍照，平時小芸更會穿情趣內衣、裸露私密部位與人夫視訊調情。

而正宮從2022年起就常有尿道感染等婦科問題，2025年才驚覺病因為丈夫長期出軌小芸，且小芸除了另有男友外，一直有約砲習慣。正宮又發現丈夫和小芸互動頻繁，從20223年11月間至去年3月間，對話紀錄更高達4百多頁，內容不乏討論訂房、性愛等鹹濕話題，小芸又曾怕被人夫冷落，要求人夫「那就讓她(指正宮)不要懷孕就好」等語，讓正宮深感婚姻幸福遭到破壞，提告對小芸求償50萬元。

正宮另提出丈夫和小芸的對話證據，包含「大慶車站附近老地方…按摩一定要的，腰跟腿，按按就滑進去，哈哈，完全是意志力考驗」、「要檢查有沒有溼…」、「沒有毛的舔舔」、「穿乾淨內褲被內○再送我…」、「肥滋滋唷、這樣在上面搖會有小肚肚…那對奶跟屁股、逼死人、視覺效果好」、「喝嗨在上面搖，我應該爽翻」、「下次要舔你，舔到你尖叫」、「好，妳蹲下去吃。我昨天想X的時候，本來心裡一個壞念頭，想X頭髮，但妳一定會罵人…」等情色內容。

全案審理時，小芸辯稱人夫在交友軟體自介為「單身、長居新北、工作與生活時間彈性自由」，她不知道人夫已婚，而且就算配偶權為法律權利，但應以憲法保障性自主權為優先，難認通姦或相姦行為有不法性。　

不過法官認為，小芸曾對人夫表示「先叫你法定妻子拍、找你家那個去陪你」，可見她已知道人夫已婚，卻仍和人夫不當交往，已侵害配偶權，判小芸要賠20萬元。可上訴。

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