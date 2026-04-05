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「苦存20萬」助金孫讀大學！日嬤被已讀2周　這句話讓她超心寒

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲日本許多銀髮族想要把資產贈與子孫。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本67歲阿嬤松子（化名）省吃儉用湊出100萬日圓（約新台幣20萬元），只為資助唯一孫子順利就讀大學。未料匯款後足足等了2週，都沒接到一通「收到了」的電話，她氣得主動追問，卻換來兒子冷言嘲諷，非常心寒。

贊助百萬無音訊　兒子這句讓她心寒

日媒The Gold Online報導，松子的丈夫1年前過世，目前獨自居住在老家的自有住宅，靠著每月約14萬日圓（約新台幣2.8萬元）年金維生。由於物價上漲，她刻意不開冷氣，節省生活費，甚至解約定存，一點一滴存下這筆錢，滿心期待孫子考上大學後出一份心力。

匯款之後，松子特地透過LINE傳訊表示，「祝賀入學，請用於學費」等通知訊息，卻被已讀不回。2週後，眼看孫子在社群媒體曬出大學新生活照片，她忍不住打電話詢問。

45歲兒子表示已經收到錢，但宣稱100萬日圓金額太大，只傳LINE感覺太過敷衍，打算當面道謝。被母親追問為何連一則確認訊息都沒有，他竟脫口而出，「妳不需要這麼急吧，如果妳這麼想要那句謝謝，當初不送錢給我們也沒關係啊」，讓松子氣到發抖，當場掛斷。

▼日媒分析此案例反映的日本世代差距。（示意圖／CFP）

▲▼爺孫、祖孫、爺爺、孫子、阿公。（示意圖／CFP）

世代差異釀紛爭　日媒分析最佳做法

日本內閣府2021年調查，有子孫的銀髮族中，高達40.2％希望將資產贈與子孫，尤其教育資金援助更是生前贈與大宗類別。不過報導指出，這起案例反映出日本高齡者與子女世代之間「金錢與情感的溫度落差」。

對松子而言，收到東西後立刻回電或傳訊道謝，可以說是絕對的禮儀。但對兒子來說，LINE只是聯絡工具，或許真的因為「不想用LINE隨便打發」而延後聯絡，卻導致母親不安、未獲認可的受傷結果。

也有觀點認為，一旦決定給予，就應該放下對於回報的期待。如果無法放下，或許不給才是對彼此關係最好的保護。

 
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