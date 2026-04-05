藍軍購條可望調至4千億！盼與白整合　商購、委製案得再等等

▲國防部長顧立雄與朝野在24日外交國防委員會上討論軍購條例。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

朝野對國防預算特別條例的金額、採購項目、監督機制等尚無共識，立法院外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷排定9日將召開協商。據國民黨立委說法，為了與民眾黨版有整合空間，國民黨一定會上調軍購額度上限，可能會是4000億元，但最後還是要待黨團大會做最後決議。另有藍委認為現階段審查是「A+B」概念，A是有發價書的，而在川習會後，美方可能會宣布的140億美元軍售案則是B，兩者相加在8000億以上，至於商購、委製則可能列在第三步，所以是分階段，依輕重緩急、項目類別來嚴審，這樣民眾才能更加瞭解這些軍購在幹嘛。

立法院外交國防委員會與財政委員會3月23日、24日與25日召開聯席會，逐條審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的國防預算特別條例。3場會議下來，涉及深水區的預算金額上限、採購項目、監管機制等，即使朝野尚無共識，但國民黨立委一度釋出有可調整空間，只是認為仍需再與黨內溝通、討論，所以相關關鍵條文皆決議送協商再行處理。

陳冠廷排定4月9日下午召集朝野黨團，協商行政院與藍白的國防預算特別條例，但國民黨團已發函建請順延一週，遭質疑是為了等「鄭習會」落幕。過去幾日，除美國聯邦參議員團到立法院與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及朝野立委談論軍購案外，作為國民黨能問鼎2028總統大選的台中市長盧秀燕，訪美回台後在媒體專訪時表態「合理應該通過8000億元到1兆元之間」，頓時讓人質疑盧與國民黨中央不同調。

但國民黨立委指出，無論黨中央、黨團或盧秀燕，對美方有要售賣台灣、能厚植國防實力的武器，是明確表示願意採購，所以類似「A+B」概念，現階段處理的是A，就是有發價書的部分，未來會有B，也就是川習會後，美方可能會宣布的140億美元（約4400億新台幣）部分，把手上的A處理完再處理B，兩者加起來很可能金額是8000億元以上。

他說，商購、委製牽涉比較多對台灣的內部採購，怎樣在厚植國防實力前提下能有效監督，這是第三步，所以是分階段，依輕重緩急、項目類別來嚴審，這樣民眾才能更加瞭解這些軍購在幹嘛，但國防部卻覺得1.25兆丟到立法院，不買單就扣紅帽。

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

面對各方「太陽」聲音，國民黨立法院黨團總召傅崐萁4月1日召集藍委進行內部會議，許多人表態可調整軍購金額上限等，但最後與採購項目等都無定案。有與會的國民黨立委表示，軍購額度會經過黨團大會的最後議決來處理，這是立法技術的問題，本質上其實沒有差異，而美方的知會、發價等程序，是不是一定以發價書為準，可以討論，但總要有個相對明確的期程，才有利於轉圜。

他強調，盧秀燕和黨中央是有默契的，彼此之間分進合擊。另外也要顧及民眾黨的立場與意見，畢竟藍白之間穩定合作理應繼續維持。因此，接下來一個月的黨團協商，朝野之間能不能各自做出一些讓步，達成共識，加速相關程序，才能真正符合美方的期待。

另名與會的區域立委也說，「一定會改的，只是沒有說改多少錢而已」，但金額不是當天討論重點，而是關注在支付方式跟如何認定，例如是否一定要侷限有「發價書」才授權，畢竟不是每件採購都會有發價書，所以看是否可以透過其他認定的管道去處理。

在條例調整方向上，一名關切軍購案的藍委強調，在野黨要能共同整合出一個版本。他進一步指出，第一、藍金額3800億元，白則是除現有發價書項目外，保留25％經費可自由運用，所以訂在4000億元，所以他認為以現況來說雙方可擇優辦理。

第二、藍版第一條提到「透過對美國政府及其『授權體系』之軍事裝備與相關服務採購」中的「授權體系」可在第八條比照辦理，也就是美國有提出相關授權說明時，我方可做第二波的特別條例，這樣對建軍比較有效率，也不會限縮；第三、藍版的條例施行日期是至公布後至117年12月31日止，但考量建軍需耗費長時間，所以應該可以加上白版提到的「得經立法院同意延長」。

只是此次國防部的1.25兆預算除軍購外，還涉及商購及委製，其中在野黨對「商購」立場踩比較硬。一名地方藍委就說，他覺得國防自主是有必要的，但商購對軍火商跟掮客，「是要讓他們看到我們有這筆預算，開始去弄嗎？」這會像拉法葉案一樣弊端叢生，納稅錢不能這樣使用。