腸胃炎狂拉肚子怎辦？醫揭「5大自救方法」 很多人第一步就錯

▲腸胃好難受，醫揭急性腸胃炎5招自救法。（圖／視覺中國）



文／常春月刊

大魚大肉、作息不正常，最容易引發急性腸胃炎！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家急性腸胃炎的5大自救方法。

1、暫時禁食讓腸胃休息

[廣告]請繼續往下閱讀...

當腸胃發炎時，繼續進食只會加重負擔。空腹4-6小時讓腸胃充分休息，症狀反而能更快緩解，這就是身體自癒力的價值！

2、少量多次補充水分

腹瀉和嘔吐會讓身體快速流失水分和電解質，就像「漏水的水桶」一樣不斷流失！

▲腸胃炎建議從清淡食物開始，慢慢恢復飲食。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



3、避免刺激性食物

急性腸胃炎期間對飲食要格外小心：油膩、辛辣、生冷、高纖維的食物都要暫時避免。正常的腸胃能消化各種食物，但發炎時連清淡的食物都可能造成負擔，建議從白粥、白吐司、白饅頭等清淡食物開始，慢慢恢復正常飲食。

4、充足休息不硬撐

充足休息能幫助免疫系統運作、減少腸胃蠕動負擔、讓身體專心修復受損組織。有些患者會覺得「只是拉肚子而已」而不當一回事，但如果休息不足，症狀可能會拖延好幾天！特別是聚會多、作息亂，更要注意讓身體好好休息。

5、觀察症狀及時就醫

居家自救最重要的就是懂得判斷何時該就醫！如果出現持續高燒、嚴重腹痛、血便、劇烈嘔吐無法進食、嚴重脫水症狀（如尿量減少、極度口渴、意識不清），就要立即就醫。

延伸閱讀：

·腸胃炎吃吐司？醫示警「這1款最雷」 恐讓肚子更痛、拉更久

·拉肚子吃「粥比吐司好」！醫認證揭原因 恢復速度快很多