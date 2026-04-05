　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腸胃炎狂拉肚子怎辦？醫揭「5大自救方法」 很多人第一步就錯

▲▼腸胃炎,胃痛,肚子痛。（圖／視覺中國）

▲腸胃好難受，醫揭急性腸胃炎5招自救法。（圖／視覺中國）

文／常春月刊

大魚大肉、作息不正常，最容易引發急性腸胃炎！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家急性腸胃炎的5大自救方法。

1、暫時禁食讓腸胃休息

[廣告]請繼續往下閱讀...

當腸胃發炎時，繼續進食只會加重負擔。空腹4-6小時讓腸胃充分休息，症狀反而能更快緩解，這就是身體自癒力的價值！

2、少量多次補充水分

腹瀉和嘔吐會讓身體快速流失水分和電解質，就像「漏水的水桶」一樣不斷流失！

▲▼腸胃炎,胃痛。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲腸胃炎建議從清淡食物開始，慢慢恢復飲食。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

3、避免刺激性食物

急性腸胃炎期間對飲食要格外小心：油膩、辛辣、生冷、高纖維的食物都要暫時避免。正常的腸胃能消化各種食物，但發炎時連清淡的食物都可能造成負擔，建議從白粥、白吐司、白饅頭等清淡食物開始，慢慢恢復正常飲食。

4、充足休息不硬撐

充足休息能幫助免疫系統運作、減少腸胃蠕動負擔、讓身體專心修復受損組織。有些患者會覺得「只是拉肚子而已」而不當一回事，但如果休息不足，症狀可能會拖延好幾天！特別是聚會多、作息亂，更要注意讓身體好好休息。

5、觀察症狀及時就醫

居家自救最重要的就是懂得判斷何時該就醫！如果出現持續高燒、嚴重腹痛、血便、劇烈嘔吐無法進食、嚴重脫水症狀（如尿量減少、極度口渴、意識不清），就要立即就醫。

延伸閱讀：

·腸胃炎吃吐司？醫示警「這1款最雷」 恐讓肚子更痛、拉更久
·拉肚子吃「粥比吐司好」！醫認證揭原因 恢復速度快很多

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機！上千情報湧入挖到稀有二代機

「韓導演被打死」妹妹現身！加害者惡劣後續曝　她慟：生活已崩塌

荷莫茲海峽重開？美伊收到巴基斯坦停火提案　可能6日生效

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

從暗黃肌→透亮肌的光感底妝組合　最多人忽略底妝本身要有防護力

寶寶被狼咬！爬入動物園圍欄　「爸媽還在滑手機」

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

周杰倫睽違24年再揪合作！　大咖男星放話：要讓方文山有壓力

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

「一放假就生病」不是你太虛！醫揭休閒病4種人最易中鏢

「一放假就生病」不是你太虛！醫揭休閒病4種人最易中鏢

一放假就生病稱為「休閒病」，與壓力解除後的身心反彈有關。工作期間壓力荷爾蒙升高，暫時壓抑免疫反應；放假後荷爾蒙下降，免疫系統反彈，容易出現頭痛、疲倦、感冒等症狀。常見於高壓、完美主義族群。改善關鍵在於平時分散壓力、維持規律作息，而非只在假期補眠或放鬆。

不吃蛋黃「壞膽固醇仍狂飆」？營養師揭2大隱形地雷

不吃蛋黃「壞膽固醇仍狂飆」？營養師揭2大隱形地雷

保鮮膜包食物直接加熱？醫揭風險

保鮮膜包食物直接加熱？醫揭風險

腸胃炎「吃粥比吐司好」！醫揭原因：恢復速度快

腸胃炎「吃粥比吐司好」！醫揭原因：恢復速度快

保健品一起吃or分開吃？　營養師曝「2種人大不同」

保健品一起吃or分開吃？　營養師曝「2種人大不同」

關鍵字：

常春月刊腸胃炎

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面