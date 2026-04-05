以為素的？日本超夯軟糖「成分有牛」　一票人傻眼：不知吞多少了

圖文／鏡週刊

到日本旅遊通常都會買零食當伴手禮，一名女網友就買了一款自己很喜歡的軟糖，原本吃得很開心，後來發現成分竟然含有牛肉，讓不吃牛肉的她非常傻眼。貼文引發討論，有不吃牛肉的網友和原PO有相同經驗，「不知吞下去多少了」；也有網友指出，軟糖絕大多數都是葷的，因為其中的明膠是由牛或豬的皮製成。

一名女網友近日在Threads 發文 並貼出照片指出，她在日本買了這款味覺糖，因為太好吃了，沒有注意包裝背面的成分，吃了幾顆之後才發現，成分中竟然含牛肉，讓她嚇了一大跳。

原PO指出，自己是不吃牛肉，本來還打算四月去日本時要再掃貨，如今得知真相，相當傻眼。她也好奇詢問：「有人知道UHA這個水果系列，明膠來源都是來自動物牛嗎？」

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貼文一出，引發熱議，不少人也不吃牛肉，留言提到和原PO相同的經驗，「這糖果我在幾年前也超愛吃，某天突然想看後面成份結果看到含牛，再見了超好吃軟糖」、「日常其實真的不好避免，而且也不知道已經吞多少下去了，所以變成只要不是吃到牛肉本人就好」、「我不吃牛肉，但對於很多糖果類我就假裝沒看見，我對我自己放寬標準了」、「有跟不吃牛的朋友說好吃但你不要買，友：你為什麼要告訴我」。

另外，有內行人解釋，市面上的軟糖都含有明膠，來源是由牛、豬的皮或油脂製成，「基本上絕大多數軟糖都是葷的，因為加明膠」、「日本很多糖果明膠來源都是牛肉，不吃牛肉的要注意」、「不要說什麼日本，一堆含有膠質的糖果，特別是軟糖，本來就都是用動物的皮骨做的」、「軟糖的明膠吧，只是通常是豬皮做的」。



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