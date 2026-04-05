連假第3天「國道14地雷路段」　國5北上連塞15小時

▲國5北上車潮預估自上午9時湧現，午夜才紓解。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（5日）為清明連續假期第3天，也是清明節，預估將有掃墓和出遊車潮。高公局研判國道今有14處壅塞熱點，其中國道5號北上路段自上午9時後可能湧現車潮，預估午夜才有機會紓解，最長恐連續壅塞達15小時，行車時間為平常7倍。

今日國道交通量預估為120百萬車公里，約為平日年平均的1.3倍；其中北向交通量上看65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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國道今疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國道1號虎尾、埔鹽系統及國道3號西濱北向入口；下午1時至6時實施國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；並採單一費率、凌晨0時至5時暫停收費，同時開放路肩、規劃替代道路及實施匝道儀控等措施。

▲清明連假第三天國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局預判，今日國道共有14處重點壅塞路段，包括國道1號北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國道3號北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國道5號北向宜蘭至坪林；國道4號西向潭子系統至豐勢；國道6號西向東草屯至霧峰系統；以及國道10號西向仁武至左營端等路段。

高公局建議北向用路人提早出發，南部地區最好於上午9時前上路，中部地區於中午12時前出發，行駛國道5號者則建議於上午9時前出發，以節省行車時間。