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住高樓！冷氣一開狂冒蚊子「打死8隻太誇張」　內行曝2大破口

▲皮膚過敏,皮膚癢,蚊子叮,抓癢。（圖／ETtoday示意圖）

▲原PO開冷氣後，陸續發現8隻大蚊子。（圖／ETtoday示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

「蚊子會從冷氣跑進來嗎？」一名網友住12樓、窗戶未開，卻在開冷氣後一晚打到8隻大蚊子，崩潰直呼來源成謎。貼文曝光後，網友回應「會從冷氣的外循環通風口進來」；有人也特別提醒「抽油煙機」也是蚊子的入侵通道，「清理蓄油盒時發現，至少8隻的死蚊子」。

一名網友在Threads表示，自己住在12樓高樓層，一般印象中蚊子應該飛不到這麼高，但某晚開冷氣後，房間內陸續冒出大隻蚊子，讓他越打越崩潰。

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原PO坦言，為了找出蚊子來源，已將房間及廁所的下水道壓住、洗手槽也全數關閉，窗戶更是從未開過，電梯帶上來的可能性也因數量太多而排除，實在想不透這些蚊子究竟從何而來，最後將矛頭指向冷氣，懷疑是從室內外機的縫隙或排水管鑽入，「誇張到只能噴防蚊液睡覺」。

文章曝光後，過來人分享，「蚊子很聰明會搭電梯，我看過很多次，另外一個可能是上下樓的鄰居陽台有積水容器，搭電梯上樓的蚊子，就生生不息了」、「蚊子會從冷氣的外循環通風口進來，也會從窗戶下面的縫進來，還有廚房的排油煙機進來。我以前曾經一個晚上打過30幾隻，而且我是窗戶、門都有關起來，最後是選擇吊蚊帳，才能一覺到天亮」。

留言之中，網友特別點名抽油煙機是隱藏漏洞，「抽油煙機沒裝逆止閥也會從排煙孔進來」、「曾經清廚房抽油煙機的蓄油盒時發現，至少8隻的死蚊子…我家住22樓」、「曾跟你一樣的困擾，告訴你兩個容易忽略的地方：1. 抽油煙機、2.非氣密窗的軌道縫隙」。

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