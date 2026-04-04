襪痕消不掉、鞋子變擠？　營養師揭「水腫8大原因」你中幾個！

▲襪痕不散、早上鞋子變擠？營養師教你判斷水腫原因與改善法。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

許多上班族下班後發現襪痕久久不散，或是早起自覺臉部浮腫、鞋子變擠，這些看似微小的生活細節，其實是身體發出的「水腫」警訊。據統計，台灣約有30%的民眾深受水腫困擾。對此，知名營養師李婉萍指出，強調除非特定疾病，否則「限水」反而會加重水腫。

水腫不是因為水喝太多！營養師：規律補水才是關鍵

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李婉萍營養師指出，大眾常誤以為水腫是因為水分攝取過量，這其實是「天大的誤會」。事實上，除了特定的疾病因素外，規律且足量喝水，才是維持身體循環、幫助代謝多餘鹽分並消除水腫的關鍵。

簡單的「居家評估法」：

「用食指按壓小腿兩側5-10秒，若回彈時間超過20秒，極可能是重度或全身性水腫。」若出現此情況，應提高警覺並尋求專業醫師檢查，以確認是否為肝、腎或心臟等器官功能問題。

導致水腫的8大原因：

週期性水腫： 常見於久坐久站者、女性經期前後或懷孕期間。

營養不良/肝硬化： 蛋白質攝取不足，造成血蛋白過低、滲透壓失衡。

血管性水腫： 如深層靜脈血栓等血管機能問題。

黏液性水腫： 通常與甲狀腺功能異常有關。

淋巴水腫： 淋巴回流受阻，常見特徵為「單側水腫」。

脂肪水腫： 好發於女性，常伴隨慢性疼痛與易瘀青體質。

心臟衰竭： 因心臟輸出動力不足，導致血液堆積在下肢。

腎臟病： 涉及鹽分代謝受損或蛋白質隨尿液流失。

▼為什麼會水腫？8大原因公開。（圖／翻攝自Facebook／李婉萍營養師）



「消腫一日菜單」大公開

針對日常預防，李婉萍營養師建議掌握「低鈉、多水、高蛋白、護肝」四大原則，並設計出一日建議食譜：

早餐： 藍莓無糖優格搭配鮮蔬沙拉，再來一杯黑咖啡輔助代謝。

午餐： 青醬嫩雞燉飯（攝取優質蛋白質）。

晚餐： 蔬菜煎蛋捲（含菠菜、蘑菇、彩椒）配番茄羅宋湯，補充多元微量元素。