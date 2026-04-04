　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨用倒的！苗栗造橋「3小時灌275毫米」　下波鋒面時間曝光

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook／苗栗通霄鎮民代表 繆宗翰）

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook／苗栗通霄鎮民代表 繆宗翰）

記者閔文昱／綜合報導

受鋒面影響，今（4）日全台天氣明顯不穩，西半部、宜蘭及離島地區皆出現明顯降雨，其中新竹至彰化一帶更已達豪雨等級。中央氣象署指出，苗栗造橋出現最大時雨量118毫米，3小時累積雨量更突破275毫米，雨勢相當驚人。

氣溫方面，北部及宜蘭高溫約23至25度，其餘地區約26至30度，而台東太麻里則出現焚風，高溫飆至36度；各地低溫則落在16至20度之間，呈現「一邊豪雨、一邊高溫」的極端天氣型態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲各地累積雨量。（圖／氣象署提供，下同）

今晚雨勢最劇烈　西半部防大雨豪雨

氣象署表示，今晚至明（5）日清晨仍持續受鋒面影響，容易出現短延時強降雨，西半部將有廣泛且持續的陣雨或雷雨，並有大雨甚至局部豪雨發生機率；東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨。

隨著對流發展旺盛，各地需留意雷擊及強陣風，低窪地區則要慎防積淹水情形。預計明天白天起雨勢逐漸趨緩，但各地降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。氣溫方面略為回升，高溫約26至30度，低溫18至22度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。

下周二前不穩　周三起轉晴午後雷陣雨

展望下周天氣，氣象署指出，4月6日（周一）將有另一道鋒面接近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後可能出現雷陣雨，且受西南風影響，東南部有焚風發生機率。

4月7日（周二）鋒面影響加上東北季風增強，北部及宜蘭將略為轉涼，中部以北及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，北部甚至有局部大雨機率；其他地區亦有局部降雨。

4月8日（周三）起東北季風減弱，天氣逐漸轉穩，白天各地轉為多雲到晴，僅午後山區有局部短暫雷陣雨。至4月9日（周四）至11日（周六），各地大致為晴到多雲，午後山區偶有零星降雨，高溫普遍可達30至33度，天氣轉為偏熱穩定。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機！上千情報湧入挖到稀有二代機

「韓導演被打死」妹妹現身！加害者惡劣後續曝　她慟：生活已崩塌

荷莫茲海峽重開？美伊收到巴基斯坦停火提案　可能6日生效

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

從暗黃肌→透亮肌的光感底妝組合　最多人忽略底妝本身要有防護力

寶寶被狼咬！爬入動物園圍欄　「爸媽還在滑手機」

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

周杰倫睽違24年再揪合作！　大咖男星放話：要讓方文山有壓力

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

豪雨今晚再來「西半部警戒」　周一入夜又有新鋒面

豪雨今晚再來「西半部警戒」　周一入夜又有新鋒面

鋒面移動到台灣南部附近，今（4日）晚起至明天清晨又有一波明顯降雨，尤其西半部可能有局部大雨或豪雨，明天白天雨勢趨緩，不過周一晚間再有新一道鋒面接力且影響至周二，全台將再度迎來一波明顯降雨。

震撼瞬間！雷電擊中台北101　珍貴影像曝

震撼瞬間！雷電擊中台北101　珍貴影像曝

積水嚴重火車停駛受困後龍　旅客狼狽下車

積水嚴重火車停駛受困後龍　旅客狼狽下車

台鐵苗栗路段「路基流失」搶通　下午3時起列車恢復行駛

台鐵苗栗路段「路基流失」搶通　下午3時起列車恢復行駛

即／鋒面雨彈釀災！　苗栗泰安鄉下午起停班停課

即／鋒面雨彈釀災！　苗栗泰安鄉下午起停班停課

關鍵字：

豪雨焚風鋒面雷陣雨台灣天氣

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面