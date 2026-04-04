雨用倒的！苗栗造橋「3小時灌275毫米」　下波鋒面時間曝光

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook／苗栗通霄鎮民代表 繆宗翰）

記者閔文昱／綜合報導

受鋒面影響，今（4）日全台天氣明顯不穩，西半部、宜蘭及離島地區皆出現明顯降雨，其中新竹至彰化一帶更已達豪雨等級。中央氣象署指出，苗栗造橋出現最大時雨量118毫米，3小時累積雨量更突破275毫米，雨勢相當驚人。

氣溫方面，北部及宜蘭高溫約23至25度，其餘地區約26至30度，而台東太麻里則出現焚風，高溫飆至36度；各地低溫則落在16至20度之間，呈現「一邊豪雨、一邊高溫」的極端天氣型態。

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▲各地累積雨量。（圖／氣象署提供，下同）

今晚雨勢最劇烈 西半部防大雨豪雨

氣象署表示，今晚至明（5）日清晨仍持續受鋒面影響，容易出現短延時強降雨，西半部將有廣泛且持續的陣雨或雷雨，並有大雨甚至局部豪雨發生機率；東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨。

隨著對流發展旺盛，各地需留意雷擊及強陣風，低窪地區則要慎防積淹水情形。預計明天白天起雨勢逐漸趨緩，但各地降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。氣溫方面略為回升，高溫約26至30度，低溫18至22度。

▲未來天氣趨勢。

下周二前不穩 周三起轉晴午後雷陣雨

展望下周天氣，氣象署指出，4月6日（周一）將有另一道鋒面接近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後可能出現雷陣雨，且受西南風影響，東南部有焚風發生機率。

4月7日（周二）鋒面影響加上東北季風增強，北部及宜蘭將略為轉涼，中部以北及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，北部甚至有局部大雨機率；其他地區亦有局部降雨。

4月8日（周三）起東北季風減弱，天氣逐漸轉穩，白天各地轉為多雲到晴，僅午後山區有局部短暫雷陣雨。至4月9日（周四）至11日（周六），各地大致為晴到多雲，午後山區偶有零星降雨，高溫普遍可達30至33度，天氣轉為偏熱穩定。