她住上萬景觀房抱怨「國旅好貴」　全場看不下去：肯定是炫耀文

▲有網友發文抱怨，到北部旅遊住景觀房卻看不到美景，直言「國旅真的好貴」，引發網友熱議。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

一名網友近日在Threads發文分享旅遊經驗，表示自己從屏東前往九份住宿一晚，原本期待欣賞落地窗外的景色，卻因天氣不佳，入住當天遇雨、隔日清晨則被白霧籠罩，讓期待落空，忍不住感嘆「早知道把這些錢拿去出國」，貼文曝光後引發兩派網友論戰。

原PO在貼文中感嘆住觀景房卻看不到景色，忍不住替荷包哭泣，直言「國旅真的好貴」，並要大家猜猜看一晚要價多少錢。根據留言區資訊，有網友指出該住宿價格約落在平日9500元、假日11500元，進一步帶動「國旅是否偏貴」的議題發酵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部分網友認同原PO感受，直言近年國內旅遊價格確實偏高，「國旅就是貴，講不得嗎？」、「敢玩國旅，是個狠人」、「有錢人國旅，窮人才出國」、「國旅是限制出境的詐騙集團成員才玩得起的呀」。

不過，也有另一派網友持不同看法，「旅館明碼標價，心甘情願付錢住了再來嫌貴，不知道是什麼心態」、「好奇，訂房時應該就知道價格了，覺得貴可以不要訂吧」、「天氣不好的鍋要國旅來背，這邏輯實在是。還有，出國就一定天氣很好嗎」、「你也只是從一個妳玩到無聊的地方，跑去一個當地人也覺得無聊的地方去消費而已。雖然，我也剛從日本自由行回來，說真的，國外玩真的沒多便宜」、「國外如果要這樣的景觀，恐怕要2萬以上了，我嚴重懷疑妳只是想要炫耀而已」、「訂房時不是知道價格，還有房型可以挑，覺得貴可以不要訂啊，這篇一定是炫耀文」。

面對討論延燒，原PO後續回應表示，當初訂房是因為真心喜歡這裡的設計與質感，發文初衷僅是以幽默方式記錄旅途中的小遺憾，未預期引發爭議，並強調每段旅程無論晴雨都是獨特的體驗，「祝大家無論在哪裡旅行，都能擁有一份好心情。」

延伸閱讀

▸ 公司看履歷「超過40歲刷掉」 大票人傻眼：最有能力的一群

▸ DNR註記健保卡沒用？醫護人員曝「1關鍵」：電到草灰搭也要電

▸ 原始連結