明北返車潮爆發「國道14塞點一次看」　國5恐龜速15小時　

▲國道追撞車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

明天（5日）為清明節，也是連假第3天，高公局研判國道有14處塞車熱點，其中國5北上自上午9時後可能出現車潮，午夜才能紓解，北上路段可能連塞15小時。

今日為清明節連續假期第2天，下午國1北向埔鹽系統至彰化系統因翻車事故回堵，其餘國道全線大致行車正常。

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明日為清明節連續假期第3日，高公局預估國道交通量全天為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明日國道有14處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5於9時前出發，節省寶貴時間。

國道明天疏導措施，包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼清明連假第三天國道疏運措施。（圖／高公局提供）