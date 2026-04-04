國道鋪「蛋汁地毯」小貨車翻覆千顆雞蛋全沒了　後方回堵4公里

▲國1北彰化路段發生蛋車翻覆造成回堵。（圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號北上彰化路段一輛載滿雞蛋的小貨車，今（4）日下午在暴雨中行經國道1號北上196公里處時，疑似為了閃避前方急煞車輛，失控翻覆。車上上千顆雞蛋碎裂噴濺，混著雨水在國道上形成一條黃色「蛋河」，後方車輛只能龜速壓過蛋液前行，一度回堵4公里，目前封閉2車道，狀況尚未排除。

這起事故發生在4月4日下午16時50分左右，地點位於國道1號北上196.3公里處。當時正下著滂沱大雨，一名68歲的賴姓駕駛開著載滿雞蛋的小貨車，行駛在內側車道。疑似前方車輛突然急煞，為了避免追撞急忙閃避，結果整台車失控翻覆，橫躺在內側與中線車道之間。

車斗上的雞蛋在翻覆瞬間幾乎全數傾洩而出，蛋液混雜著雨水上形成一條長長的黃色「蛋河」。後方車輛只能緩慢從外側車道壓過蛋液繞道前進，時速一度只剩下20多公里，車流迅速回堵到彰化交流道，就連準備上國道的車輛也被卡在彰化市區動彈不得。

▲國1北彰化路段發生蛋車翻覆，封閉2車道。（圖／翻攝自國道1968）

所幸駕駛自行脫困，身上沒有任何外傷。消防人員到場評估後，他拒絕送醫，國道目前封閉兩個車道，由拖吊業者將翻覆的小貨車拖離現場，同時緊急清理路面蛋液，至於詳細事故原因，國道警方仍在釐清中。