診所當後宮！日色魔醫師「趁麻醉」猥褻性侵21女　最小僅9歲

▲日本一名醫師因性侵猥褻21名女子，因此一審被判25年徒刑。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本東京都江戶川區一名經營美容外科診所的名醫竹澤章一，被控在長達9年的時間裡，利用手術麻醉或下藥等手段，性侵與猥褻21名女性，而受害者中不僅有未成年少女，年紀最小的竟只有9歲。東京地方法院3月一審重判其25年有期徒刑，然而這名惡醫竟以「量刑不當」為由提出上訴，引發輿論強烈撻伐。

手術台上的夢魘！趁患者麻醉無力抵抗下毒手

根據《讀賣新聞》報導，現年46歲的被告竹澤章一，曾是東京某美容外科診所的院長。判決書指出，他在2013年8月至2022年5月期間，於自己經營的診所、曾任職的多家醫院及自家中，對21名當時年齡介於9歲至33歲的女性伸出魔爪。

在21名受害者中，有17人是他的患者。竹澤利用美容手術所需的全身麻醉，趁受害者處於無意識、無法抵抗的狀態時性侵。更令人髮指的是，他還曾對一名12歲少女磨蹭下體、對15歲少女襲胸，甚至囂張地用手機拍下犯案過程。

聚餐下藥獵豔！護理師、行政員也淪受害者

除了患者外，另外4名受害者則是與他共事的護理師及診所職員。竹澤涉嫌在聚餐時於飲料中摻入睡眠藥物，待對方昏迷後將其帶往秘密處所進行性暴力。由於部分受害者遭到多重傷害，法院最終認定竹澤共犯下31起罪行。

法官怒斥：卑劣至極！重判25年仍不悔改

東京地方法院裁判長青木美佳在判決時嚴厲斥責，「被告利用醫師的專業地位與信任，進行極其惡質且卑劣的犯行。為了滿足私慾，完全不顧受害者的人格尊嚴。」法官指出，竹澤的犯案具備顯著的常習性，且法治意識極度遲鈍。

雖然檢方求處27年重刑，法官最終選擇判處25年有期徒刑。然而，竹澤章一雖在庭上坦承大部分罪行，卻在判決後以「刑期太重」為由向東京高等法院提出上訴。