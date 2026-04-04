快訊／14縣市大雨特報　4地「大雷雨警戒」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部大豪雨，新竹縣及台中市山區有局部豪雨發生，今（4日）晚至明（5）日桃園以南地區及新北市山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：04日下午至05日上午

＊大雨：新北市山區、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署在傍晚5時40分也針對4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至6時40分。氣象署提醒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息

＊沿海警戒區域：

雲林縣—麥寮鄉

＊陸上警戒區域：

南投縣—名間鄉

雲林縣—斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

嘉義縣—大林鎮、溪口鄉、新港鄉

彰化縣—田中鎮、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

▲氣象署最新雷達回波圖。（圖／氣象署提供）





資料來源：氣象署