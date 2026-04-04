美伊戰爭慘烈！美軍已「折損7架戰機」　盤點1機型損失最慘重

▲美軍一架波音E-3哨兵式（Boeing E-3 Sentry）預警機在攻擊中嚴重受損。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美伊戰爭陷入長期消耗戰，美軍引以為傲的空中優勢正遭遇嚴峻挑戰，隨著3日美軍再度損失一架F-15戰鬥機與一架A-10攻擊機，開戰至今，美國空軍已證實有7架載人飛機在戰事中被摧毀。

根據CNN報導，美軍3日分別損失了一架F-15戰機與一架綽號「坦克殺手」的A-10攻擊機，至今仍有一名飛行員下落不明，而伊朗更祭出100億圖曼（約新台幣200萬元）的懸賞金額，號召民眾一同搜索「敵方飛行員」。

雖然軍方尚未說明具體墜機原因，但這兩起事故使得美軍在該區域的載人戰機損失總數上升至7架。

友軍大烏龍！科威特防空系統擊落3架美軍F-15

回顧開戰以來的重大戰損，最令外界震驚的是3月2日的「友軍誤擊」事件。當時3架美軍F-15戰機在科威特上空執行任務，竟遭到科威特防空部隊誤認為敵機並開火擊落。所幸機上6名機組人員均及時彈射生還。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本周證實，這3名飛行員在獲救後已重返崗位，並參與了對伊朗的空襲行動。

空中相撞與基地遇襲：E-3預警機首度在地面被毀

美軍一架KC-135空中加油機3月12日在伊拉克執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）時，與另一架飛機發生碰撞墜毀，造成機上6名機組員不幸殉職。而另一架飛機則安全降落

伊朗3月27日對沙烏地阿拉伯的「蘇丹王子空軍基地」發動飛彈攻擊。根據衛星影像顯示，美軍一架昂貴的E-3「哨兵」預警機直接在停機坪上被炸毀，現場另有一架加油機受損，造成10名美軍受傷。

F-35也難倖免？匿蹤戰機首傳遭伊朗擊傷

此外，美軍最先進的F-35匿蹤戰機也傳出，3月在執行任務時疑似遭到伊朗地面火網擊中，機身受損嚴重，被迫緊急降落於中東某美軍基地。