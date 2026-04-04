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約會聊到職業！他曝做「夜班保全」被酸上進點：只剩冰冷問答

▲▼大樓,警衛,保全,物業,守衛,社區。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友在「匿名公社」發文分享約會經驗，表示和一名聊得不錯的女生見面吃飯，原本氣氛融洽，卻在談到職業後瞬間變調。他坦言自己是夜班保全，沒想到對方竟回「你怎麼不上進點」，讓他當場心冷，之後整場飯局只剩冰冷問答，最後他選擇買單離開，也決定不再聯絡，「把最後的體面留給自己」。

原PO表示，「昨天和一個聊得不錯的女生吃飯，整個過程算不錯」，但當話題轉到工作時，他誠實說出自己是夜班保全，對方卻直接回應「你怎麼不上進點」。面對這句話，他平靜回應，「我把工作做好、對得起薪水，就是對自己負責了」，但氣氛已經回不去，「剩下的飯局只剩冰冷的一問一答」。

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最後他默默買單離場，並決定結束這段關係，「不再聯絡，把最後的體面留給自己」。他也補充，其實一開始就刻意低調，僅透露自己租雅房、存款不到10萬，「完全沒有提到股票以及買房的事情」，似乎也讓不少人猜測他另有經濟實力。

貼文曝光後引發熱議，不少網友力挺，「你很棒」、「保全薪水也是打趴一群人」、「尊嚴一定要留給自己」。也有人認為初期認識應該保留，「未熟悉前，保留一點好」、「這種測試方式蠻有意思」。

不過也有不同聲音指出問題可能出在表達方式，「最後那句好像是自我安慰」、「你一開始就把條件講低，對方當然會這樣判斷」，甚至有人直言，「不要期待別人來發掘你，在現代社會不適用」。

另外，也有網友從現實角度分析，「經濟條件本來就重要」、「如果是你妹妹遇到這樣條件的人，你會怎麼想」，認為雙方其實都帶著試探與防備，才會讓原本單純的吃飯變得充滿壓力與尷尬。

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