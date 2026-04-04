日本40多歲海保官「陳屍巡視船彈藥庫」！倒臥血泊　手槍掉一旁

▲日本海上保安官被發現陳屍在巡視船上。（圖／第八管區海上保安本部）



記者王佩翊／編譯

日本海上保安廳傳出船內死亡事件，一名40多歲的男性隊員3日晚間被發現倒臥在巡視船的船內彈藥庫中。事發船艦是隸屬於隱岐海上保安署的巡視船「さんべ號」，當時死者倒在血泊中，身旁遺落著一把公務配發手槍，救護人員趕抵現場時確認他已確認當場死亡。

深夜巡邏驚見血泊！海保官倒臥「さんべ號」彈藥庫

根據境海上保安部表示，這起事件發生在3日晚間7時30分左右。當時「さんべ號」正停靠在隱岐海上保安署前方的棧橋。一名值勤中的船員在進行船內例行巡邏時，走進彈藥庫赫然發現40多歲的死者倒在地上，身上有明顯槍傷且大量失血。

該名船員隨即報案，並在救護車趕到前持續對傷者進行心肺復甦術（CPR）。然而，隨後趕抵現場的救急隊員確認，受害者傷勢過重，已無生命跡象。

現場發現公務配槍 事發時船上僅3人

調查人員指出，死者被發現的地點是巡視船內的彈藥庫，而他的腳邊正好掉落著一把平時存放在彈藥庫內的備用手槍。據悉，事發當時死者正在值勤時間，除了他之外，船上還有另外2名職員。

自殺或意外？境海上保安部深入調查

「さんべ號」是隱岐海保署的主力巡視船之一，平時主要負責海上的搜救與救難任務。針對這起不幸事件，境海上保安部目前並不排除自殺與他殺的可能性。

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