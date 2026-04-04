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洗錢律師毀電子手環跑了「淪通緝犯」　法院追究具保人責任

▲律師游光德遭桃園地檢署依組織犯罪案起訴，桃園地院諭知以250萬元交保並限制出境出海。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲律師游光德遭桃園地檢署依組織犯罪案起訴，桃園地院諭知以250萬元交保並限制出境出海。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

律師游光德因涉嫌夥同銀行行員透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢案，金額逾1億1477萬元，桃園地檢署於2024年10月偵結起訴，但桃園地院裁定以250萬元交保，但限制出境出海、住居、裝設電子手環，未料今年3月22日，游破壞電子手環後失蹤，桃園地院指出，已裁定沒收保證金，並於3月25日對被告發布通緝，再於3月26日職權告發游涉犯棄保潛逃罪。

針對律師游光德涉嫌於監控中失聯案，桃園地院今（4）日下午表示，被告游光德涉嫌違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等案件，院方於2024年10月25日經檢察官起訴移審時命被告具保新臺幣250萬元，並命限制住居、限制出境及出海，對被告實施科技監控，命被告自2026年2月11日起配戴電子手環，且應於每週一至五早上8時至10時間，持監控手機自拍後傳送至科控中心，完成電子報到。

▲律師游光德破壞電子手環後失蹤，桃園地院發布通緝。（資料照／翻攝自網路）

▲律師游光德破壞電子手環後失蹤，桃園地院發布通緝。（資料照／翻攝自網路）

院方於今年3月22日下午5時45分接獲科控中心來電通知，被告於4時許觸發手環拆卸之警報，經聯絡被告無著，嗣後監控手環雖於系統重置後恢復正常訊號發報，然被告仍屬失聯狀態。本院法官為求審慎，除嘗試聯繫被告及其辯護人外，依據被告手環訊號移動所在位置及其住居所資料，於同日晚間6時15分起至翌日，命書記官陸續製發多張拘票，傳真相關地點之警察機關拘提被告，並通知移民署國境事務大隊、海巡署等相關單位協助注意被告出境出海狀況，復函請外交部領事事務局註銷被告護照，避免被告逃亡出境，惟3月23日上午10時30分，院方接獲科控中心通知確認被告手環斷訊、監控手機亦關機，研判被告已逃亡。

桃園地院強調，截至3月24日尚未尋獲被告，院方依法踐行通知具保人之程序，並裁定沒收保證金後，於3月25日對被告發布通緝。再於3月26日告發被告涉犯刑法第161條之1棄保潛逃罪。

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