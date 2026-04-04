日本「26萬大胃女王」來台！求台人口袋名單：這次要火力全開

▲大胃女王來台。（圖／アンジェラ佐藤-砂糖）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本大胃女王安潔拉佐藤（アンジェラ佐藤）今（4）日在粉專發文，今天到15號都會在台灣，展開為期11天的美食行程，興奮直呼自己「台灣症候群發作」，每天都在想臭豆腐和鋪滿香菜的豬血糕。她特別向網友求助，詢問台北與桃園是否有「便宜又可以吃到飽」的餐廳，引發粉絲熱烈回應。

安潔拉佐藤在貼文開頭熱情打招呼，「大家好！我是來自北海道、食量有點太誇張的大胃王女王安潔拉佐藤！」並宣布「今天開始到15日我要去台灣啦！」她坦言，3月沒能來台讓她相當難受，「我的『台灣症候群』真的發作到不行」，還形容自己已經是「重症患者」，每天都在幻想台灣美食，「怎麼把臭豆腐做成超大份來吃，還有像草原一樣鋪滿香菜的豬血糕」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也笑說這次來台要「火力全開」，把台灣美食吃到極限，「放心啦，我會幫大家留一點的…應該吧」，語氣逗趣。接著公布詳細行程，透露將造訪台北與嘉義市，其中嘉義是第二次前往，她感性表示，「真的是一個讓人感受到滿滿人情味的地方」，也期待這趟旅程能有更多美好相遇。

她也特別向網友求口袋名單，「有沒有台北『便宜又可以吃到飽』的地方可以推薦給我？」「桃園的午餐自助餐也超想知道。」她還幽默表示，自己會努力吃到「不被列入黑名單為止。」

有趣的是，她還放上一張自拍照，配上文字「我今天只吃了一個雞肉的狀態下要前往台灣，一抵達之後，食慾會大爆發，還請大家多多包涵。」貼文吸引粉絲笑呼，「沒胖10kg不能回日本！」「跟台灣的吃到飽餐廳槓上了」、「熱烈歡迎您的到來」、「注意安全，台灣大雨中」、「一直想看大胃王來台灣吃吃到飽！我的夢想成真啦！」