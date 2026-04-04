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為了糞水吵架！悍女揮鐮刀嗆鄰「命賠妳沒關係」　恐嚇罪判5月

▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄰里積怨爆發！基隆女持鐮刀恐嚇鄰居，判刑5月可易科15萬。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名連姓女子因長期與鄰居排水糞水問題積怨，2025年3月再度爆發口角，竟持長柄鐮刀衝出屋外，連番嗆聲「要殺死你」等語，嚇得對方錄影自保。基隆地方法院審理認定其行為已構成恐嚇危害安全罪，且犯後否認、態度不佳，最終判處5月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決指出，2025年3月13日上午8時50分許，當時連女見鄰居在住家後巷施工，雙方再度因排水問題爆發爭執。連女一氣之下返回屋內，取出長柄鐮刀衝出屋外，對鄰居連番咆哮：「要殺死你」、「我的命賠你的命沒關係」、「你總有一天會被我殺死」等語，言詞激烈且具威脅性，讓鄰居心生恐懼，當場拿手機錄影自保並提告。

庭訊時，連女否認恐嚇犯行，辯稱是鄰居先持木棍威脅，她才出言反擊，並指對方神情自若、還能錄影，顯示並未感到害怕。然而，法官勘驗錄影畫面後發現，鄰居當時僅手持手機與頭燈，現場並無木棍；且在連女持鐮刀現身時，鄰居隨即後退並保持距離，反應符合一般人面對危險時的恐懼與閃避行為。

法官認為，連女僅因鄰里糾紛即持凶器恐嚇，行為已危及他人安全，且犯後否認犯行、態度不佳，顯示法治觀念薄弱，因此依恐嚇危害安全罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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