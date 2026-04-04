兒童節不孤單！台南市勞工局陪境外生走訪麻豆　感受台南人情味

▲境外生參與兒童節活動，體驗職安闖關與在地文化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節不只是孩子的節日，也成為境外學子認識台南的重要契機，台南市勞工局4日安排來自南台科技大學的墨西哥籍境外生，參與「職場安全及健康向下扎根親子闖關活動」，並於下午前往麻豆代天府及倒風內故事館參訪，透過文化走讀深入體驗在地風土人情，讓遠道而來的學生感受台南溫度。

台南市長黃偉哲表示，市府秉持「希望家園」理念，關注境外生在台生活與適應情形，透過結合校園與社會資源，打造更友善的學習與生活環境。此次透過兒童節活動與文化參訪雙軌安排，不僅讓學生參與在地節慶，也深化對台南文化的認識。

勞工局長王鑫基指出，自2019年起推動「境外生訪視關懷服務」，主動走入校園與企業，了解境外生在學習、生活及工讀上的需求，並提供即時協助。本次活動結合職安教育與文化體驗，讓學生在互動中建立安全意識，同時也促進跨文化交流。有境外生分享，「很開心能參加這樣的活動，不只體驗台南文化，也感受到大家的熱情，就像在第二個家一樣。」

南台科技大學校長黃能富表示，目前校內外籍學生已超過600人，來自35個以上國家。為因應半導體產業國際人才需求，學校也招收30名來自墨西哥SONORA州的優秀學生，從6,000名申請者中嚴選，來台接受為期一年的專業培訓。除專業課程外，也安排產業參訪與文化體驗，協助學生快速融入在地生活。

此次活動由南台科大國際專修部主任唐經洲帶隊，並安排品嚐麻豆在地特色美食「碗粿」，讓學生一嚐道地台南味。在麻豆代天府參訪過程中，由廟方人員詳細解說台灣宗教文化與信仰內涵，讓境外生留下深刻印象；隨後前往倒風內故事館，進一步了解地方歷史與文化脈絡。

勞工局表示，未來將持續結合學校與民間力量，推動多元關懷措施，讓境外生在台南安心求學、快樂生活，並逐步打造更具包容力與國際競爭力的城市環境。