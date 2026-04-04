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3分鐘吞3罰單喊冤！辯「沒變換車道」　法院打臉：3違規都該罰

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

台南吳姓駕駛短短3分鐘內連吞3張罰單，不滿提起行政訴訟，主張自己未違規且裁罰過重。不過法院勘驗影像後認定，他確實連續出現未打方向燈、未依規定車道右轉及跨越雙白實線等違規行為，且各行為獨立成立，裁罰並無違反比例原則，判決駁回訴訟，3張罰單都要繳。

判決書指出，吳姓男子於2024年10月12日上午10時49分至10時52分間，駕駛小客貨車行經台南市東門圓環及附近路段，先是在進入圓環時，由中線車道切換至內側車道卻未打方向燈，構成違規；接著又從內側車道直接橫跨多個車道右轉，未依規定先駛入外側車道；最後行經東門陸橋時，更跨越雙白實線變換車道，違反標線指示。

吳男主張，他當時只是跟隨前車行駛，並未刻意變換車道，且跨越標線處並非完全實線，認為裁罰不當。此外，他強調在短時間內連續被開3張罰單，有違比例原則，應該只處罰一次。

法院勘驗檢舉影像後指出，畫面清楚顯示吳男確實有變換車道未打方向燈、未依規定車道右轉，以及跨越雙白實線等行為，且當時天候晴朗、視線良好，並無不能遵守交通規則的情形，顯見至少具有過失，依法應受處罰。

至於「3分鐘3張罰單」部分，法院認為，3項違規發生於不同時間、地點與行為態樣，且分別違反不同交通規定，屬於數個獨立行為，依法應分別裁罰，並不適用僅處罰一次的規定，也未違反比例原則。

高雄高等行政法院法官認定，台南市交通局依規裁罰並無違誤，吳男請求撤銷處分為無理由，判決駁回其訴，並須負擔300元訴訟費用。

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