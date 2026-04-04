伊朗轟「美駐沙國使館」3層樓全毀　真相曝：損失比官方說法還慘

▲美駐沙國大使館3月清晨遭到2架無人機襲擊，現場冒出黑煙。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

伊朗無人機3月奇襲美國駐沙烏地阿拉伯大使館，造成的破壞可能遠比外界所知更嚴重。根據《華爾街日報》引述美國現任及前任官員透露，此次攻擊不僅重創使館3個樓層，引發的火勢更燃燒長達半天，部分受損區域甚至已無法修復，沙烏地官方當時對外低調說明「輕微損害」的說法，與實際情況相差甚遠。

報導指出，官員還原事件經過表示，該起攻擊發生於3月3日凌晨1時30分。第1架伊朗無人機成功穿越利雅德（Riyadh）使館區的防空系統防線，直接撞入美國使館建築群，短短1分鐘後，第2架無人機隨即跟進，從第1架打開的缺口飛入並引爆，雙機接連出擊的戰術讓防禦體系措手不及。

這起攻擊的打擊目標並非隨機選定。官員指出，無人機直接命中使館內一處安全區域，此處若是白天正常運作時會有數百名人員於此辦公，而中央情報局（CIA）的駐點據悉也在受波及範圍之內。所幸攻擊發生在深夜，才得以避免一場重大人員傷亡的悲劇。

當晚數小時，更多無人機隨後遭到攔截，殘骸散落在一所幼兒園附近，險象環生。其中至少1架無人機被認為是以美國駐沙烏地最高級別外交官的官邸為目標，而該官邸與使館距離相當靠近，顯示此次行動事先經過精密規劃與情報蒐集。

前中情局反恐主管、長期深耕波斯灣地區事務的哈德遜（Bernard Hudson）對此提出嚴正警告。他表示，「他們能夠製造出本土武器，飛行數百英里擊中頭號對手的大使館，這代表著他們同樣可以打擊城市中任何他們想要的目標。」

哈德遜同時批評官方資訊透明度不足，他指出，「官方對於這些地方實際受損程度完全封鎖消息，加劇人們的懷疑，認為實際發生的損害可能要大得多。」