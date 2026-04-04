兒童節變身職安小英雄！曾文園區闖關嗨翻天　千人同樂學安全

▲親子參與職安闖關活動，一起在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接兒童節，台南市政府勞工局4月4日在曾文市政願景園區舉辦「安全健康讚 職安知識GO」親子闖關活動，透過寓教於樂的方式，讓孩子從遊戲中學習職場安全與健康觀念，吸引近千名親子熱情參與，現場笑聲與歡呼聲不斷，氣氛熱鬧溫馨。

台南市長黃偉哲當天也特別現身活動現場，化身「大孩子」與小朋友親密互動，還貼心準備小禮物，讓孩子們開心直呼「市長好！」，現場洋溢滿滿童趣與歡樂。副市長葉澤山及多位民代、工會與勞工團體代表也到場共襄盛舉，一同為兒童節增添熱鬧氣氛。

此次活動規劃多項職安闖關體驗，包括感電預防、化學品危害、噪音防護、機械操作安全與堆高機作業等關卡，讓孩子在遊戲中認識不同職場環境的潛在危害與預防方法。完成挑戰的小朋友可獲得「職安小英雄體驗營」結業證書與精美禮品，成為兼具知識與勇氣的「職安小尖兵」。

活動也融入多元趣味元素，小丑氣球秀、氣墊溜滑梯讓孩子盡情放電，現場還設有青農市集、視障按摩體驗、勞動法令諮詢及在地徵才攤位，讓家長也能一站式獲取資訊。壓軸摸彩更送出3C家電大獎，掀起活動高潮。

值得一提的是，本次活動邀請南台科技大學30位來自墨西哥SONORA州的留學生參與，這群從6,000名申請者中脫穎而出的優秀學子，不僅體驗台南在地親子文化，也透過闖關活動深入了解台灣職場安全制度，展現「職安教育國際化」的成果。

勞工局長王鑫基表示，活動透過創意設計讓職安觀念向下扎根，從小培養安全意識，未來將持續規劃更多寓教於樂的課程與活動，讓親子在學習中留下美好回憶。當天闖關活動於中午圓滿落幕，近千名民眾共同度過一個充滿歡笑與學習的兒童節。