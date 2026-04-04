　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

兒童節變身職安小英雄！曾文園區闖關嗨翻天　千人同樂學安全

▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

▲親子參與職安闖關活動，一起在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接兒童節，台南市政府勞工局4月4日在曾文市政願景園區舉辦「安全健康讚 職安知識GO」親子闖關活動，透過寓教於樂的方式，讓孩子從遊戲中學習職場安全與健康觀念，吸引近千名親子熱情參與，現場笑聲與歡呼聲不斷，氣氛熱鬧溫馨。

▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲當天也特別現身活動現場，化身「大孩子」與小朋友親密互動，還貼心準備小禮物，讓孩子們開心直呼「市長好！」，現場洋溢滿滿童趣與歡樂。副市長葉澤山及多位民代、工會與勞工團體代表也到場共襄盛舉，一同為兒童節增添熱鬧氣氛。

▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動規劃多項職安闖關體驗，包括感電預防、化學品危害、噪音防護、機械操作安全與堆高機作業等關卡，讓孩子在遊戲中認識不同職場環境的潛在危害與預防方法。完成挑戰的小朋友可獲得「職安小英雄體驗營」結業證書與精美禮品，成為兼具知識與勇氣的「職安小尖兵」。

▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

活動也融入多元趣味元素，小丑氣球秀、氣墊溜滑梯讓孩子盡情放電，現場還設有青農市集、視障按摩體驗、勞動法令諮詢及在地徵才攤位，讓家長也能一站式獲取資訊。壓軸摸彩更送出3C家電大獎，掀起活動高潮。

▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，本次活動邀請南台科技大學30位來自墨西哥SONORA州的留學生參與，這群從6,000名申請者中脫穎而出的優秀學子，不僅體驗台南在地親子文化，也透過闖關活動深入了解台灣職場安全制度，展現「職安教育國際化」的成果。

▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，活動透過創意設計讓職安觀念向下扎根，從小培養安全意識，未來將持續規劃更多寓教於樂的課程與活動，讓親子在學習中留下美好回憶。當天闖關活動於中午圓滿落幕，近千名民眾共同度過一個充滿歡笑與學習的兒童節。

▲親子參與職安闖關活動，在遊戲中學習安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

周杰倫睽違24年再揪合作！　大咖男星放話：要讓方文山有壓力

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

《群星會》全能歌后夏萍辭世！　好友施心慧痛別：又走了個老朋友

大腦也有黃金時段　醫揭「每日用腦節奏」效率翻倍不過勞

吉田正尚猛打賞白搭！紅襪開季2勝7敗美東墊底　安東尼怒批：無法接受

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

同樣都是「轉學生」！黃子鵬懂王維中對前東家求好心切

韓國估荷莫茲海峽復航後60-100天正常化　歐洲大港候港時間1-7天

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

「職業運動員」稱霸中小學生志願！　醫師排名愛恨兩極最特殊

「職業運動員」稱霸中小學生志願！　醫師排名愛恨兩極最特殊

今天兒童節，國語日報發布最新「兒少大未來」職業探索問卷調查結果，職業運動員再度蟬聯小學生最嚮往職業首選，且在中學生組，也從去年第八名躍升到今年第一名。醫師在中小學生心目中呈現兩極化，同時入選最喜歡與最不喜歡職業的前五名。

連假次日「國道局部路段」車多壅塞　上午防8處地雷

連假次日「國道局部路段」車多壅塞　上午防8處地雷

8米巨型天鵝亮相　雲林湖畔變身夢幻樂園

8米巨型天鵝亮相　雲林湖畔變身夢幻樂園

兒童節暖心登場　紅鼻子醫生嗨翻醫院

兒童節暖心登場　紅鼻子醫生嗨翻醫院

偏鄉兒童節　青商會送暖新營小校

偏鄉兒童節　青商會送暖新營小校

關鍵字：

兒童節職安小英雄曾文園區闖關嗨翻天

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面