張啓楷嘉義選戰衝刺　北中小草集結！背燈箱街頭宣講

▲▼ 北中小草南下嘉義力挺張啓楷，街頭揹燈箱宣講催民調聲量大衝刺 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

藍白合嘉義市長選戰進入民調決戰點！台灣民眾黨與國民黨委託三家民調機構進行為期三天的電話民調。隨著民調進入最後關鍵階段，大批來自北、中部的「小草」支持者自4月3日起特地南下嘉義，揹起燈箱、手持麥克風穿梭街頭宣講，全力為民眾黨參選人張啓楷拉票衝刺。

這群支持者過去曾積極參與核三延役、反惡霸等議題，此次集結嘉義，象徵基層力量由公共議題延伸至地方選戰。支持者在街頭高喊「接到電話請唯一支持張啓楷」，並發起「返鄉顧電話」行動，呼籲北漂、南漂青年回家接聽民調，以實際行動「助少年ㄟ返嘉」。

張啓楷陣營主打「全齡共享、世代共好」，提出多項指標政見，包括：

推動綠色無污染智慧園區：轉型在地產業。

教育與福利：國中小營養午餐全面免費、興辦福利住宅。

經濟與創業：推動「川普戶頭」、重振六大商圈、設立公託銀行。

張啓楷強調，將透過具體願景解決年輕世代就業與育兒痛點。支持者表示，因感佩張啓楷認真負責的行動力，自發性走上街頭，呼籲嘉義市民在民調期間（下午1時30分至晚間10時）留意電話，支持有理想、有實踐力的張啓楷，為嘉義未來投下關鍵一票。