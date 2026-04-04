收教召令兄臉書傳訊急通知「慘被當空氣」　桃園男這下慘了

▲桃園市章姓男子去年7月未依規定接受教育召集，遭後指部函送桃園地檢署偵辦。（資料照／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市章姓男子去年7月接到教育召集令，卻延遲2天才報到，經後備指揮部函送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署複訊時，章男辯稱未住在家裏，當時幫忙代收教召令的哥哥在教召結束後才告知，其胞兄指稱，曾用臉書聊天訊息轉達等語，檢方認為，被告辯詞顯屬臨訟卸責之詞，偵結依妨害兵役治罪條例聲請簡易判決處刑。

桃檢調查，26歲的章姓男子是後備軍人，於去年6月13日由其哥哥代為收受桃園市後備指揮部發出之教育召集令，章男應於同年7月3日前往平鎮區龍南路龍陵營區報到，但章男意圖避免教育召集，未準時至營區報到，無故逾應召期限2日，案經桃園市後備指揮部函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告章男否認犯行，辯稱：是哥哥代收，教召結束後才告知等語。檢方查出，警詢時被告哥哥聲稱，召集令回執聯是他本人簽收等語，6月13日晚上曾用臉書聊天訊息轉達給弟弟告知此事等語；檢方認為，被告既為後備軍人，對於召集義務不可推諉不知，既已自其胞兄處得知受教育召集令，被告主觀上實有避免教育召集之意圖，被告辯詞顯屬臨訟卸責之詞，不予採信，偵結依妨害兵役治罪條例聲請簡易判決處刑。