　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收教召令兄臉書傳訊急通知「慘被當空氣」　桃園男這下慘了

▲桃園市章姓男子去年7月未依規定接受教育召集，遭後指部函送桃園地檢署偵辦。（資料照／翻攝自Googlemap）

▲桃園市章姓男子去年7月未依規定接受教育召集，遭後指部函送桃園地檢署偵辦。（資料照／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市章姓男子去年7月接到教育召集令，卻延遲2天才報到，經後備指揮部函送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署複訊時，章男辯稱未住在家裏，當時幫忙代收教召令的哥哥在教召結束後才告知，其胞兄指稱，曾用臉書聊天訊息轉達等語，檢方認為，被告辯詞顯屬臨訟卸責之詞，偵結依妨害兵役治罪條例聲請簡易判決處刑。

桃檢調查，26歲的章姓男子是後備軍人，於去年6月13日由其哥哥代為收受桃園市後備指揮部發出之教育召集令，章男應於同年7月3日前往平鎮區龍南路龍陵營區報到，但章男意圖避免教育召集，未準時至營區報到，無故逾應召期限2日，案經桃園市後備指揮部函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告章男否認犯行，辯稱：是哥哥代收，教召結束後才告知等語。檢方查出，警詢時被告哥哥聲稱，召集令回執聯是他本人簽收等語，6月13日晚上曾用臉書聊天訊息轉達給弟弟告知此事等語；檢方認為，被告既為後備軍人，對於召集義務不可推諉不知，既已自其胞兄處得知受教育召集令，被告主觀上實有避免教育召集之意圖，被告辯詞顯屬臨訟卸責之詞，不予採信，偵結依妨害兵役治罪條例聲請簡易判決處刑。

 【更多新聞】

國光客運慘了！過彎超狠「驚險閃過對向機車」　下秒撞整排14車

71歲婦掌摑虎航空服員！航警上機逮人　雙方互告傷害

桃機大轉彎！臨時停車開罰急踩煞車　系統測試中...上線日期未定

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中寮攤嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中寮攤嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

周杰倫睽違24年再揪合作！　大咖男星放話：要讓方文山有壓力

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

《群星會》全能歌后夏萍辭世！　好友施心慧痛別：又走了個老朋友

大腦也有黃金時段　醫揭「每日用腦節奏」效率翻倍不過勞

吉田正尚猛打賞白搭！紅襪開季2勝7敗美東墊底　安東尼怒批：無法接受

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

同樣都是「轉學生」！黃子鵬懂王維中對前東家求好心切

韓國估荷莫茲海峽復航後60-100天正常化　歐洲大港候港時間1-7天

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

更多熱門

相關新聞

桃園男毒駕撞飛婦人不治　警方尿檢測出毒品反應

桃園男毒駕撞飛婦人不治　警方尿檢測出毒品反應

桃園市芮姓男子去年6月凌晨騎機車行經中壢區龍岡路時，不慎撞飛早起散步張姓婦人，經送醫急救後仍因創傷性休克不治，中壢警方採驗芮姓男子尿液送驗，測得安非他命之毒品反應；桃園地檢署複訊時，被告芮姓男子坦承施用安非他命後上路之事實，檢方依國民法官法之駕駛動力交通工具，尿液所含毒品因而致人於死罪嫌起訴。

桃園地檢聯手警局消保官聯合稽查　穩定民生物資價格

桃園地檢聯手警局消保官聯合稽查　穩定民生物資價格

退伍學長被提醒餐廳要打烊　7字經譙上尉

退伍學長被提醒餐廳要打烊　7字經譙上尉

嚴防哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

嚴防哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男持刀搶4.3萬被起訴

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男持刀搶4.3萬被起訴

關鍵字：

後備軍人教育召集延遲2天報到桃園地檢署

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面